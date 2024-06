Operatsioonil käinud Murray jaoks on Wimbledon kahtluse all

Kahel korral kodupubliku ees Wimbledoni slämmiturniiril võidutsenud Andy Murray käis seljavigastuse tõttu operatsioonil ja tema osalemine tänavusel turniiril on kahtluse all.

Äsja Queensi turniiri loobumisvõiduga katki jätnud kurtis pärast mängu kanget seljavalu ning ütles, et poleks pidanud üldse platsile minema. Meeste profitennise katusorganisatsioon ATP teatas pühapäeval, et endine maailma esireket käis tsüsti tõttu operatsioonil.

"Andy Murray peab kahjuks seljatsüsti operatsiooni tõttu Wimbledoni vahele jätma. Puhka ja taastu, Andy, tahaks sind platsil näha," teatas ATP. Hiljem teatas Suurbritannia tennisemeeskonna kapten Leon Smith, et lõplikku otsust siiski pole. ATP kustutas vastava postituse.

Kahekordne olümpiavõitja on suure osa oma karjäärist heidelnud erinevate vigastustega, kuid sai 2019. aastal pärast puusaoperatsiooni uue hoo. Paraku ei ole 37-aastase tennisisti keha koormusele vastu pidanud ning vigastuspisik on naasnud.

Murray on varasemalt öelnud, et tänavune hooaeg võib jääda tema viimaseks. Lisaks on ta maininud, et tahaks oma karjääri lõpetada kas Wimbledoni turniiriga või olümpiamängudega.

Wimbledoni turniir algab 1. juulil, olümpiamängude turniir 27. juulil.