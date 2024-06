Andy Murray osalemine Wimbledonis sattus kahtluse alla

Queen'si turniiri viiekordne võitja jäi kolmapäeval teise ringi kohtumises austraallase Jordan Thompsoni (ATP 43.) vastu 1:4 kaotusseisu ja võttis siis vastu otsuse loobumisvõit anda.

Viimastel aastatel erinevate vigastustega kimpus olnud Murrayt segas seljavalu. "Mul polnud pärast Prantsusmaa lahtiseid võimalik oma selja paremat külge ravida. Kõigil tennisistidel esineb seljavalusid, kuid minu puhul on see alati välja löönud vasakul küljel," selgitas Murray.

Kolmekordne slämmivõitja lisas, et tagantjärele soovis ta, et poleks pidanud üldse väljakule tulema. "Ma ei tea täpselt, milles probleem seisneb. Olen viimased 10-11 aastat seljavaluga võidelnud, kuid ma ei ole midagi sellist varem kogenud. Kui ma oleksin valu enne mängu tundnud, siis ma poleks väljakule tulnud. Ausalt öeldes ma poleks üldse pidanud platsile tulema."

Murray on varasemalt öelnud, et sooviks karjäärile joone alla tõmmata kas Wimbledoni slämmiturniiril või Pariisi olümpial. "Loodetavasti saab kõik pärast väikest puhkust ja ravi korda ning mul on võimalik Wimbledonis mängida."

Loobumisvõiduga veerandfinaali pääsenud Thompson kohtub seal neljanda asetusega Taylor Fritziga (ATP 12.). Kaheksa parema sekka on praeguseks murdnud ka Thompsoni kaasmaalane Rinky Hijikata (ATP 98.) ning ameeriklane Sebastian Korda (ATP 23.).

Wimbledoni slämmiturniir algab 1. juulil ja kulmineerub 14. juulil.