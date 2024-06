Novak Djokovic osaleb siiski Pariisi olümpiamängudel

Juuni alguses aasta teisel suure slämmi turniiril Prantsusmaal jättis Novak Djokovic turniiri põlvevigastuse tõttu pooleli, mis seadis kahtluse alla tema osalemise Pariisi olümpiamängudel.

Pariisi olümpiamängud on Novak Djokovic jaoks juba viiendad olümpiamängud. 2008. aasta Pekingi mängudelt jäi serblasele näppude vahele pronksmedal. Viimasel kahel olümpial on Djokovic pidanud leppima neljanda kohaga. Aprillis teatas Djokovic, et Pariisi olümpiamängud on tema selle aasta peamine prioriteet. Endise maailma esireketi eesmärgiks on võita olümpiakuld, mis eelmisel neljal korral on kättesaamatuks jäänud.

Pariisi olümpia tenniseturniirid algavad 27. juulil ja lõppevad 4. augustil.