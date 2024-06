Endistele slämmivõitjatele anti Wimbledoni vabapääse

Neljakordne suure slämmi võitja Osaka ja kolmekordne slämmi tiitlivõitja Kerber naasid hooaja alguses emapuhkuselt ning on oma edetabelikohti tõstnud vastavalt 113. ja 224. kohale. Osaka jõudis eelmisel nädalal 's-Hertogenboschis oma esimesele muruväljaku veerandfinaali.

Endine maailma esinumber ja 2018. aasta Wimbledoni võitja Angelique Kerber on jõudnud sel aastal kahel WTA 1000 turniiril nelja parema hulka, Indian Wellsis ja Roomas. Ta mängib Wimbledonis esimest korda pärast 2022. aasta kolmandasse ringi jõudmist. Sel nädalal mängis sakslanna Berliinis hooaja esimese muruturniiri, kuid kaotas esimeses ringis kolmes setis Linda Noskovale.

Raducanu on 2021. aasta USA lahtiste võitja. Alates 1977. aastas on Raducanu ainukene Briti nais naistennisemängija, kes on suure slämmi võidukarika pea kohale tõstnud. Raducanu jõudis Wimbledonis 2021. aastal vabapääsmega neljandasse ringi. Eelmisel nädalal jõudis 22-aastane britt Nottinghamis poolfinaali, tõustes end sellega maailma edetabelis 165. kohale.

Endine maailma esinumber Wozniacki naasis emapuhkuselt eelmise aasta augustis ja on nüüd maailma edetabelis 114. kohal. Ta on jõudnud Wimbledoni neljandasse ringi kuuel korral. Wimbledon on ainus suure slämmi turniir, kus taanlanna pole veel veerandfinaali jõudnud. Sel nädalal naasis ta murule Birminghamis, kus kaotas esimeses ringis Elise Mertensile.

Raducanu on üks neljast briti tennisemängijast, kes on saanud Wimbledonile vabapääsme. Talle lisanduvad endine maailma 38. ja kolmekordne WTA tiitlivõitja Heather Watson, kes mängib oma 14. Wimbledoni põhiturniiril; edetabelis 218. kohal olev Francesca Jones, kes jõudis eelmisel nädalal Nottinghamis oma esimese turniiri veerandfinaali muruväljakul; ja edetabelis 147. kohal olev Yuriko Lily Miyazaki, kes on sel hooajal võitnud kaks ITF W75 turniiri. Üks põhiturniiri vabapääse on veel välja jagamata.