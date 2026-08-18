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Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Iris Tähema/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis jätkab järgmisel nädalal püüdlust MM-finaalturniirile, kui MM-valiksarja teist ringi alustatakse kohtumistega Soome ja Ungari vastu. Korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula rõhutas, et eelseisev koondiseaken on otsustava tähtsusega.

Eesti rahvuskoondis peab augusti lõpus kaks MM-valiksarja teise ringi kohtumist, kui 27. augustil mängitakse võõrsil Miskolci linnas Ungariga ja seejärel võõrustatakse Tallinnas väljamüüdud Unibet Arenal 30. augustil Soomet.

"Sel suvel on meie rõhk olnud individuaalsel tööl. Oleme nüüd koos teinud paar trenni, Maik [Kotsar] jõudis ka alles eile (esmaspäeval - toim.). Soojendusmängud on meil kavas selle mõttega, et saaks korralikult korvpallitunde sisse. Meeste tervise koha pealt ei ole suuri muresid olnud. Mõned mehed on pidanud minema koduklubide juurde tervisekontrolli, aga see on normaalne protsess, kui meestel on uued koduklubid. See on selline kohustuslik asi, meie ei saa midagi teha. Kokkuvõttes usun, et meil on see periood piisavalt pikk, et saame vajalikud asjad koos ära teha," rääkis Rannula ERR-ile.

Valikmängude eel peab koondis kaks kontrollmängu, kui esmalt mängitakse 20. augustil Kaunases Leeduga ning kaks päeva hiljem 22. augustil kohtutakse Trentos Itaaliaga. Leedu paneb välja niinimetatud B-tiimi, sest pea 20 paremat meest ei tulnud selleks koondiseaknaks koondisesse.

"Leedu ei ole kunagi nõrk. Mulle tundub, et [Leedu peatreener Rimas] Kurtinaitise käekiri, mis neil on praegu, on meie jaoks natukene ebamugav. Oleme eelmisel kahel suvel Leedu vastu esimese kontrollmängu mänginud ja ütlen ausalt, oleme nendelt mängudelt mitte kõige parema tujuga ära tulnud. Leedu on väga füüsiline. Neil on valiksarjas kriitiline seis. Eks nende peal on palju tähelepanu ja seepärast tahavad juba mängus meiega midagi näidata," sõnas Rannula.

Soome ja Ungari said MM-valikmängudeks kokku parimad koosseisud. Soomele tuleb teiste seas appi nende NBA staar Lauri Markkanen. Ungari nimekaim mängija on kodustatud ameeriklane Nate Reuvers, kes esindab klubitasandil valitsevat Hispaania meistrit Valenciat.

"Soome on alati suvel parimad mängijad kokku saanud. Markkanen on kohal, seega väga-väga korralik koosseis. Ungari puhul samamoodi. Neil on Euroliiga poiss [Reuvers] olemas ja minu enda klubist ka üks pikk poiss [György Goloman]. Väga tummine koosseis ja Ungari näitas eelmistes koondiseakendes, et nad on väga tõsised vastased kõigile. Tulevad väga rasked mängud. Esimene koondiseaken on päris otsustava tähtsusega. Kui tahame edasipääsust mõelda, siis peame kindlasti tulemuse ära tegema," märkis Eesti koondise juhendaja.

Tagamängija Mikk Jurkatamm vigastas eelmisel nädalal koondise treeningul põlve ja sõitis koduklubi juurde Itaaliasse. "Paraku selliseid asju juhtub. Meil oli esimene kontakttrenn ja oli lihtsalt õnnetu juhus. Aga midagi liiga tõsist ei ole. Usun, et ta on paari kuu pärast koduklubi eest rivis," selgitas Rannula.

Esmaspäeva hilisõhtul selgus, et koondise varasem kapten Siim-Sander Vene hakkab uuel hooajal mängima Itaalia kõrgliigas palliva Derthona ridades. "Mul on Siimu üle väga hea meel. Praegu on preseason käimas, eks ta peab ennast seal näitama ja õnnestuma. Usun, et kui ta seal kõik klappima saab, siis on tal hea väga hea võimalus koondisesse pääseda," ütles Rannula.

Toimetaja: Henrik Laever

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