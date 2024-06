Lajal alustas muruhooaega võidukalt

Tänavu oma esimese mängu muruväljakul pidanud Lajal alistas kvalifikatsiooni avaringis kohaliku mängija Daniel Little'i (ATP 1163.) 6:3, 6:2.

Mõlemad mehed servisid kuus ässa ja tegid kaks topeltviga. Little'il oli kasutada neli murdepalli, kuid Lajal tõrjus need kõik ja murdis ise vastase servi kolmel korral. Mängitud punktidest võitis Lajal 60 ja Little 45.

Kvalifikatsioonis kuuenda asetuse saanud Lajal kohtub järgmises ringis 10. asetusega Gijs Brouweriga (ATP 241.). Hollandlane sai avaringis 6:3, 6:4 jagu britt Giles Husseyst (ATP 353.).

Turniiri põhitabelis on kõrgeima asetusega mängijaks ameeriklane Alex Michelsen (ATP 60.). Teiste seas on võistlustules ka Soome esinumber Emil Ruusuvuori (ATP 67.), kes on kolmandana asetatud.