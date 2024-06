Lajal ei jõudnud Nottinghamis põhiturniirile

21-aastane Lajal, kel oli kvalifikatsioonis kolmas asetus, kaotas otsustavas mängus 2:6, 4:6 22-aastasele britile Jacob Fearnelyle (ATP 525.).

Seejuures avasetis jäi Lajal kolme murdega 0:5 taha, aga suutis siis Fearnley servi murda ja esimest korda ka enda pallingugeimi võita. Kaheksanda geimi võitis aga britt punktigi loovutamata, võites seega seti 6:2. Teises setis jäi Lajal taas kohe alguses kahe murdega taha, sai siis küll ühe murde tagasi, aga rohkem kumbki murdepallideni ei jõudnud ja Fearnley võttis võidu.

Lajal servis mängu jooksul kaks ässa ja tegi kaks topeltviga, Fearnley sai kirja neli ässa ja sama palju topeltvigu. Lajal realiseeris kuuest murdevõimalusest kaks, Fearnley suutis 11 murdevõimalusest ära kasutada viis. Mängitud punktidest võitis Lajal 46 ja Fearnley 69.

Nottinghami ja eelmise nädala Surbitoni turniiride mängud olid Lajalile profikarjääri esimesed matšid murul, nii et ametlikult on tal nüüd sel väljakukattel kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Juunioridest on tal murul kirjas neli võitu ja kaks kaotust.

Järgmisena peaks Lajal mängima maailma kuulsaima muruturniiri, aasta kolmanda slämmiturniiri ehk Wimbledoni kvalifikatsioonis, mis algab 24. juunil. Wimbledon on ainus slämmiturniir, kus Lajal ei ole veel täiskasvanute seas mänginud. Ülejäänud kolmel slämmiturniiril on ta korra kvalifikatsioonis mänginud, aga pole kuskil veel ühtegi võitu saanud.