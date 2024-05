Robert Virves naaseb Sardiinias MM-sarja

Virves võistles MM-sarjas viimatu mullusel Kreeka rallil. Tänavu on tal all üks võistlus, kui Otepää talverallil luges ta kaarti Joosep Plankenile, vahendab Delfi Sport.

Virves lõpetab võistluspausi 30. maist 2. juunini toimuval Sardiinia rallil, kus tema kaardilugejaks on Aleks Lesk. Kaks eestlast on koos sõitnud varemgi, viimati 2022. aasta esimeses pooles. Kui mullu sõitis Virves Ford Fiesta Rally2-ga, siis Sardiinias on nende rallimasinaks Škoda Fabia Rally2.

Sardiinia MM-etapil osaleb Rally2 klassis eestlastest ka Georg Linnamäe koos britist kaardilugeja James Morganiga. JWRC-s jätkub Itaalias hooaeg sarja liidrite Romet Jürgensoni ja Siim Oja jaoks. WRC arvestuses on mõistagi stardis Hyundai duo Ott Tänak - Martin Järveoja.