Käsipalliliit määras HC Tallinnale ränga karistuse, klubi eestvedaja näeb nõiajahti

Eesti käsipallis on viimastel kuudel kõneainet pakkunud HC Tallinna klubi ümber toimuv. Praeguseks on kõik HC Tallinna võistkonnad Eesti käsipalliliidu korraldusel toimuvatelt võistlustelt eemaldatud.

Juba veebruaris lahvatanud tüli HC Tallinna käsipalliklubi ja Eesti Käsipalliliidu vahel on jõudnud punkti, kus käsipalliliidu distsiplinaarkomisjoni otsusega on kõik HC Tallinna võistkonnad Eesti käsipalli liidu korraldusel toimuvatelt võistlustelt eemaldatud ning meeste meistri- ja esiliiga võistkondadele määratud kahe-aastane võistluskeeld.

Põhjuseks klubi korduvad reeglirikkumised, mis on Eesti käsipalliliidu hinnangul kumuleerunud punkti, kus mööndusi enam teha ei saa.

Veebruarikuus vallandas HC Tallinn klubi esindusvõistkonna peatreeneri Martin Noodla ja vahetult pärast seda ei nõustunud mängijad enam klubi Meistriliigas esindama, viidates stipendiumivõlgadele.

Klubi juht Risto Lepp kaebas distsiplinaarkomisjoni otsuse edasi vahekohtusse, kus olukorda hakkavad menetlema juba juristid.

"HC Tallinn ei täida neid reegleid, milles klubide ühendus ehk Eesti käsipalliliit on kokku leppinud. Võistlustel on oma reglement, juhendid ja kui neist kinni ei peeta, siis paraku tuleb selliste rikkumistega tegeleda," selgitas käsipalliliidu juhatuse liige Sven Karuse.

"Mis seda finantspoolt puudutab, siis käsipalliliidule on vastuvõetamatu see, kui klubi ei täida oma kohustusi. Kas siis käsipalliliidu või kolmanda osapoole ees. Kuna käsipallimaastik on meil suhteliselt väike, siis kõik sellised rikkumised tegelikult tulevad kogu käsipallikogukonnale tagasi," jätkas Karuse.

"Kui distsiplinaarkomisjonis on kõikidest sissetulevatest asjadest 75% seotud ühe klubiga, siis on arusaadav ka see, et need karistused, mis klubile on määratud, on ajas kumuleerunud. Kui üldse nendest karistustest või bürokraatiast rääkida, mis HC Tallinn on välja toonud, siis reeglid on ju kogu aeg olemas olnud. Lihtsalt varasematel aastatel on võib-olla vaadatud natukene pehmemalt sellele. Näiteks, kui mõni klubi on jäänud arvete tasumisega hiljaks. Samas peab aru saama sellest, et kui kõik klubid täidavad neid reegleid, aga üks klubi ei täida, siis on see teiste klubide suhtes ebaaus."

"Mul on korduvalt Ristoga olnud kohtumisi, ka pärast probleemide ilmumist. Oleme neid asju omavahel arutanud, aga seal kipub olema see, et klubi poolt tunnistatakse vigu, kuid samas tehakse järgmiseid samasuguseid otsa. Kõik need pisiasjad ühel hetkel ajavad selle klaasi üle ääre," märkis Karuse.

"Meie poolt vaadatuna on praegune olukord päris hea tee selleks, et jõuda jälle ree peale. HC Tallinn saab järgmise kahe aasta jooksul tegeleda järelkasvu väljakoolitamisega ja ei pea oma energiat kulutama meistriliiga või esiliiga meeskonna peale. Samuti saab HC Tallinn sel juhul oma ressursse paremini kasutada. See võib-olla annabki selle tulemuse, et see klubi saaks taaskord tugeva põhja, mille pealt edasi minna," lõpetas alaliidu esindaja.

***

HC Tallinna eestvedaja Risto Lepp andis ETV spordisaates intervjuu, kus selgitas oma nägemust hetkeolukorrast.

Kuidas need asjad sinnani on jõudnud, et te nüüd olete käsipalliliiduga vahekohtus?

Kui me vaatame nüüd meeste võistkonna nii-öelda juhtumit, siis see on erakordne pretsedent. Meeskond jookseb pärast peatreeneri vallandamist ära. Enamus mängijaid olid lepinguga seotud ka järgmiseks hooajaks. Seal oli peale HC Tallinna ka teisi osapooli. See oli pretsedent, mida pole Eesti spordis olnud ega pole ammugi Eesti käsipallis olnud. Ilmselt on maailma spordis väga vähe selliseid juhtumeid olnud.

Kuna süsteem oli suhteliselt keeruline, pusle oli suur, siis hetkeseisuga on peasüüdlaseks tehtud klubi. Loomulikult on meil selles kõiges oma osa. Mainimata on jäetud, et on olemas ka teised osapooled, kes peaksid meie arvates samuti vastutust kandma, kaasa arvatud Eesti käsipalliliit.

Samuti endine peatreener [Martin Noodla - ERR], Tallinna spordikool ja loomulikult ei saa märkimata jätta mängijaid, kes ise lõpetasid ühepoolselt lepingud. Neil ei olnud selleks alust, kuna mängijate poolt klubile ette heidetud stipendium võlgade tasumiseks sai kõik tehtud. Nendega olid varasemad kokkulepped olemas, et kui me saame oma asjad veebruaris-märtsis korda, siis saavad kõik võlad tasutud.

Kui nüüd lasteklubi neid väiksemaid distsiplinaarkomisjoni tehtud esildisi ja otsuseid vaadata, siis need kõik on meie meelest väga-väga väikesed asjad, mis ühe suure klubi puhul kogunevad. Loomulikult me pole pühakud ja eksime. Meie jaoks on tegemist nalja-rikkumistega. Loomulikult peab reegleid täitma, reeglid on reeglid, aga kõik sinna ühte potti panna ja meid peasüüdlaseks teha, see on ikkagi absurdne.

Mis on see alus, mille järgi sa hindad, et teile määratud kaheaastane võistluskeeld on liiga karm?

Me peame ikkagi vaatama seda, et distsiplinaarkomisjon on teinud otsuse ja Eesti käsipalliliidu juhatus peab loomulikult seda otsust kaitsma. Aga meil on ikkagi selliseid reegleid, mida olen ka varem meedias öelnud, võib-olla 70% ulatuses nendest rikkumistest oleks olemata olnud, kui me suudaksime seda bürokraatiat vähendada. Samamoodi nagu Eesti riigis.

Me peaksime ikkagi vaatama seda, mis on kõige tähtsam. Et meie spordiala areneks, meie treenerid teeksid innustatud tööd, noored oleksid saalis ja sisuline töö oleks heal tasemel. Sisuline töö meie klubis on praegu parem kui kunagi varem, eriti just noorte osas. Samasugust asja peaksime mõtlema ka käsipalliliidus, kuidas me ikkagi suudame seda ala arendada ja populariseerida.

HC Tallinn on aastaid eurosarjades mänginud. Me oleme tulnud Eesti karikavõitjaks, oleme mänginud Balti liigas ja Soome liigas, aga üks hetk öelda seda, et me [käsipalliliit] tühistame klubi, meie ei saa sellega nõus olla.

Mulle on küll jäänud mulje, et distsiplinaarkomisjoni otsuse taga võivad olla mõnede konkurentide eestvedajate kõrvad. Ma ei saa mainimata jätta, et juba viis-kuus aastat tagasi ütles mõni mees avalikult käsipalliliidu koosolekul, et soovib Risto ja HC Tallinna tühistada ja nii-öelda kaardilt ära kaotada. Minu jaoks pole see olukord uus.

Risto, aitäh stuudiosse tulemast!