Käsipalliliidu vahekohus vähendas HC Tallinna võistluskeeldu

HC Tallinna käsipalliklubi saatis Eesti Käsipalliliidu vahekohtus edu ning võib alates 2025/26 hooajast taas alaliidu korraldusel toimuvatel võistlustel osaleda.

Tänavu veebruaris vallandas HC Tallinn klubi esindusvõistkonna peatreeneri Martin Noodla ja vahetult pärast seda ei nõustunud mängijad enam klubi meistriliigas esindama, viidates stipendiumivõlgadele.

Sellest kasvas välja tüli HC Tallinna ja Eesti Käsipalliliidu vahel, mis päädis kevadel sellega, et käsipalliliidu distsiplinaarkomisjoni otsusega eemaldati kõik HC Tallinna võistkonnad alaliidu korraldusel toimuvatelt võistlustelt ning klubi meeste meistri- ja esiliiga võistkondadele määrati kahe-aastane võistluskeeld.

Käsipalliliit põhjendas karmi karistust korduvate reeglirikkumistega. "HC Tallinn ei täida neid reegleid, milles klubide ühendus ehk Eesti Käsipalliliit on kokku leppinud. Võistlustel on oma reglement, juhendid ja kui neist kinni ei peeta, siis paraku tuleb selliste rikkumistega tegeleda," selgitas käsipalliliidu juhatuse liige Sven Karuse kevadel ERR-ile.

"Mis seda finantspoolt puudutab, siis käsipalliliidule on vastuvõetamatu see, kui klubi ei täida oma kohustusi. Kas siis käsipalliliidu või kolmanda osapoole ees. Kuna käsipallimaastik on meil suhteliselt väike, siis kõik sellised rikkumised tegelikult tulevad kogu käsipallikogukonnale tagasi," lisas Karuse.

HC Tallinna eestvedaja Risto Lepp otsustas klubile määratud karistuse vaidlustada Eesti Käsipalliliidu vahekohtus, mis leidis, et kaebus kuulub rahuldamisele osaliselt ning kahehooajaline võistluskeeld tuleb lühendada ühele hooajale.

"Saime kinnitust oma hinnangule, et algselt määratud karistus oli liiga karm. Tõsi, vahekohus ei soostunud karistust päris nullima. Oleme senini arvamusel, et see ei ole asjaolusid arvestades õige, sest klubi ei loobunud võistlustel osalemisest omatahtsi ja kergekäeliselt, vaid mängijate boikotist tekkinud sundseisus. Klubi juhtkond möönab ka omapoolseid möödalaskmisi, kuid kogu vastutust klubi õlule panna ei ole õiglane," selgitas Lepp pressiteate vahendusel.

Risto Lepp (vasakul).

"Ehkki me ei ole otsusega lõpuni rahul, leidsime suuremat pilti vaadates, et targem on vahekohtu otsust mitte kaevata Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži ega Tallinna Ringkonnakohtusse, et mitte aega, raha ja energiat raisata. Neelame üheaastase võistluskeelu alla," nentis Lepp.

Klubi esindanud advokaat Mart Parind lisas omalt poolt, et ehkki karistus jäi osaliselt jõusse, nõustus vahekohus suurema osaga klubi kriitikast distsiplinaarkomisjoni otsuse aadressil ja tuvastas selles mitmeid minetusi.

"Vahekohus leidis, et distsiplinaarkomisjoni otsus oli puudulikult põhjendatud ning määratud karistus oli ülemäärane. Märgiline oli vahekohtu otsusest lugeda, et distsiplinaarkomisjoni otsuse põhjendused olid minimaalsed ning karistuse määramisel ei arvestatud üldse kergendavate asjaoludega. Vahekohus nõustus ka sellega, et distsiplinaarkomisjoni otsus oli loosunglik – klubile tehtud etteheiteid ei sisustatud," kommenteeris Parind.

Tulevikuplaanidest rääkides kinnitas Lepp, et HC Tallinn tuleb esindusmeeskonnaga tagasi. "Tegime ka ise vigu ning õppisime palju sellest vastakaid tundeid tekitanud hooajast. Meie nüüdne eesmärk on tulla tagasi kõva pauguga, et luua Tallinnasse täisprofessionaalne käsipallimeeskond, millele olime paar aastat tagasi päris lähedal."