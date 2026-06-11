Eesti käsipall jätkab Kristina Kallase juhtimisel

Kolmapäeval, 10. juunil toimunud Eesti Käsipalliliidu üldkoosolekul valiti järgmiseks neljaks aastaks alaliidu juhatus. Presidendina jätkab Kristina Kallas, asepresidendiks valiti Sven Karuse ning juhatuse liikmetena jätkavad Tarmo Ulla, Martin Otsa ja Martin Pihlamägi.

Kallas, kes juhib erakonda Eesti 200, tegutseb Eesti Käsipalliliidu presidendina aastast 2022 ning on ise käsipalli mänginud lapse- ja nooruspõlves ning olnud spordialaga seotud pikka aega. "Käsipall on alana olnud oma arengus viimasel viiel aastal stabiilne, kuid eesmärk on siiski ala harrastajate arvu kasvatamine," sõnas ta.

Kallase, kes võttis 2022. aastal teatepulga üle liitu 24 aastat juhtinud Oliver Kruudalt, kõrvale kinnitati üldkoosolekul asepresidendiks Sven Karuse ning juhatuse liikmeteks Tarmo Ulla, Martin Otsa ja Martin Pihlamägi. "Kõik need inimesed on andnud lubaduse teha käsipalli arengu nimel palju tööd. Tahame üheskoos käsipallielu veelgi edasi viia," kommenteeris president.

"Me näeme suurt kasvupotentsiaali tüdrukute puhul ja naiste käsipalli areng on meil ka fookuses järgmisel perioodil," jätkas Jõhvi spordikoolis noorte vanuseklassides treener Jüri Blinovi käe all mänginud ning Tartu Ülikooli käsipallinaiskonnaga Eesti meistriks tulnud Kallas.

"Rekordiline arv naisi mängib meil välisklubides ja naistekoondis on avanud skoori ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Lisaks pean oluliseks klubide arengu toetamist alaliidu poolt, treenerite koolitamist ja käsipalli arenguprogrammi ellurakendamist."