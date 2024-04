Neel alistas venelannad ja pääses kõrgetasemelisel turniiril poolfinaali

Neel ja Eikeri võitsid poolteist tundi kestnud mängu jooksul oma esimeselt servilt 71 protsenti mängitud punktidest ja realiseerisid üheksast murdepallist kuus. Teises setis kaotas Eesti-Norra duo seisul 2:2 oma servi, aga murdis seejärel kohe vastu ning viigistas kümnendas geimis teise settpalliga üldseisu. Otsustavas setis läksid Neel ja Eikeri 5:0 juhtima ja seejärel vastastele enam võimalust ei jäetud.

23-aastane Potapova on üksikmängus maailma edetabelis jõudnud 21. kohale ning tunamullu paarismängus Austraalia lahtiste veerandfinaali, 39-aastane Zvonareva kerkis karjääri tipphetkedel isegi maailma teiseks reketiks. Tema auhinnakappi kuuluvad kolm paarismängutiitlit slämmiturniiridelt, sealjuures lahutab esimest ja viimast 14 aastat. Mullu võitis Zvonareva koos sakslanna Laura Siegemundiga WTA finaalturniiri paarismänguturniiri.

Siegemund ootab Eikerit ja Neeli nüüd poolfinaalis, kui tema partneriks on teise asetusega Barbora Krejcikova. Tšehhitar on sealjuures üks kõigi aegade parimaid paarismänguspetsialiste, kui on võitnud kõik neli slämmiturniiri (Austraalia ja Prantsusmaa lahtised ning Wimbledoni kaks korda) ja kroonitud ka olümpiavõitjaks.

25-aastane Neel on Eikeriga kahel korral jõudnud WTA karussellis finaali ja mõlemad mängud ka võitnud: mullu juunis võideti Nottinghamis WTA 250 kategooria turniir ning septembris Jaapanis esmakordselt keskmise kategooria tiitel.

18-aastane Eesti tennisist Markus Mölder pidi Horvaatias Dubrovnikis toimuval ITF-i M15 kategooria turniiri teises ringis tunnistama Argentina tennisisti Sean Hessi (ATP 969.) 6:1, 6:1 paremust.

Avaringis kolmanda asetusega kohaliku mehe Luka Mikruti (ATP 542.) alistanud 18-aastane Mölder võitis neljapäevases mängus oma esimeselt servilt 42 protsenti mängitud punktidest, vastane 74 protsenti. Hess realiseeris oma kümnest murdevõimalusest kuus, Mölder kuuest ühe.