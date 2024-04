Anders Nõmm: Clarki fenomen viib naiste korvpalli edasi

Iowa ülikooli tagamängija Caitlin Clark sai sel kevadel korvpallimaailmas täielikuks superstaariks, kui ta oma viimasel hooajal ajaloolise punktirekordi Pete Maravichilt üle võttis. Lisaks mängis 22-aastane Clark hiilgavalt Märtsihulluse turniiril ning temast sai naiste NBA ehk WNBA draft'i esivalik.

"Fenomen on täiesti õige sõna selle kohta," ütles Nõmm. "Fenomen on müstiline, tema viimast ülikooli mängu vaatas USA-s telerist 19 miljonit inimest, viimase viie aasta jooksul pole ükski korvpallimäng USA-s sellist taset näidanud."

Clark valiti kahel aastal üliõpilasliiga parimaks mängijaks ning suurepärase viskekäega taganaine teenis oma nelja-aastase karjääri jooksul hulganisti erinevaid auhindasid. Lisaks kuuluvad tema auhinnakappi kaks kuldmedalit U-19 maailmameistrivõistlustelt. "Kõik, mis saab võita, ta võitis. Välja arvatud see, et ta ei tulnud oma naiskonnaga üliõpilasliiga meistriks. Aga tuleb välja, et ei peagi tulema meistriks, et olla väga populaarne mängija," sõnas Nõmm.

NCAA võttis 2021. aastal vastu märgilise otsuse, lubades lõpuks sportlastel oma imidžiõiguste eest sponsoreid otsida ning raha teenida. Clark teenis oma ülikoolikarjääri jooksul sponsoritelt ligi kolm miljonit dollarit, kuid tema esimese aasta palganumber WNBA-s Indiana Feveri eest on vaid 75 tuhat dollarit.

Samas toob ta liigale juurde niivõrd palju kajastust, et need numbrid võivad lähiaastail märksa kõrgemaks kerkida. "Tema story ja kõik see meediakära tema ümber on lihtsalt nii suur, et isegi, kui ta alguses on keskmisel tasemel, siis see, mis teda on siiani toonud, kindlasti viib nii teda kui naiste korvpalli edasi," arvas Nõmm.

Naiste jalgpall on säärase arenguhüppe viimasel aastakümnel teinud, loogiliselt peaks korvpall järgmine olema. "Me ei tea tegelikult, mida Clark hakkab tegema naiste NBA-s, aga igasugune reklaam mida sportlasena oma alale saad, on ju hea. Kui Caitlin Clark toob sponsoreid juurde - ülejärgmisel aastal on WNBA-l uus teleõiguste müük. See vahe ilmselt kümnekordistub ja raha, mis sealt tuleb, liigub ka mängijatele edasi," ütles Nõmm.

"See kõik mõjutab ülemaailmset korvpalli ja ma usun, et kui on sellised naised, kes viivad teed edasi, siis see liigub ka Euroopasse. Miks mitte ka Eestisse," lõpetas ta.