Ülikoolikorvpalli suurimate tähtede vastasseisust jõudis finaali Clark

Enne reedet hooaja jooksul kahe peale kokku 66 võitu ja seitse kaotust teeninud tippülikoolide lahing oli oodatult kõrgetasemeline. Pärast neljas eelmises finaalturniiri mängus keskmiselt 28 punkti visanud Paige Bueckersi tabavat kaugviset läks UConn viis minutit enne teise veerandaja lõppu 28:16 juhtima, Iowa võitles end aga tagasi ja viimane veerandaeg algas 51:51 viigiseisult.

Iowa ja kogu ülikoolikorvpalli suurim täht Caitlin Clark tabas otsustava perioodi alguses paar isikupärast kaugviset, röövis Aaliyah Edwardsilt palli ning jagas tulemuslikke sööte, aidates oma kolledži veerandaja keskpaigaks juba 67:57 ette. Bueckersi järjekordne kolmene tõi Connecticuti nelja punkti kaugusele ning minut enne lõpusireeni oli tal võimalik vahe vähendada minimaalseks, aga seekord jäi nurka täiesti vabaks jäänud UConni staari vise rõngasse.

20 sekundit hiljem tabas kaugviske hoopis rünnaku vaheltlõikega algatanud Nika Mühl, tuues Huskiesi poolt vaadates tabloole seisuks 69:70. UConn suutis Iowalt seejärel veel korra palli röövida ning kümme sekundit enne lõpusireeni oli neil võimalik mäng võita, aga Edwardsi vastu vilistati vastuoluline ründeviga ning Clarki tabav vabavise tõi Iowale lõpuks kahepunktilise võidu.

UConni teeneka peatreeneri Geno Auriemma sõnul oleks võinud kattevigu vilistada mängu igal rünnakul, aga ei kritiseerinud siiski otseselt kohtunikke. "Meie vastu vilistati neid kolm-neli, nende vastu mitte ühtegi. Seega peame vist harjutama õigete katete panemist," rääkis Auriemma.

"Igaüks võib ühest rünnakust palju rääkida, aga see ei otsusta võitjat ega kaotajat. Võid vaadata ühte rünnakut ja öelda, et see sai meile aatuslikuks, aga me oleksime pidanud varem tegema paremat tööd, et mäng ära otsustada," lisas Bueckers.

Teist aastat järjest finaali jõudnud Iowa läheb vastamisi North Carolina State'i 78:59 alistanud South Carolinaga. Mullusel finaalturniiril alistas Iowa Maik-Kalev Kotsari koduülikooli poolfinaalis, toonases esikohamängus jäädi Clarki 30 punktile vaatamata 85:102 alla LSU-le. Sealjuures pole South Carolina sel hooajal kaotanud veel ühtegi mängu (37-0). Viimati jõudis mõni ülikool naiste turniiril ilma hooaja jooksul kordagi libastumata finaali aastal 2016, kui sellega sai hakkama Connecticut.

Clark viskas reedel 21 punkti, võitjate resultatiivseimaks kerkis 23 punkti toonud Hannah Stuelke. Bueckers ja Edwards viskasid UConni kasuks 17 punkti.