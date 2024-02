Ülikoolikorvpalli suurim staar nihutas NCAA naiste punktirekordit

22-aastane Clark oli enne neljapäevast mängu Michigani vastu oma kolledžikarjääri jooksul kogunud 3520 punkti ning vajas aastatel 2013-17 Washingtoni eest mängides NCAA senist punktirekordit hoidnud Kelsey Plumist möödumiseks kaheksat punkti.

Neljanda asetusega Iowa alistas Michigani 106:89 ning Clark võttis lisaks NCAA üldisele naiste punktirekordile üle ka oma ülikooli punktirekordi, vajades esimese täitumiseks vaid kahte minutit ja 12 sekundit. Clark kogus neljandat korda oma karjääri jooksul mängus üle 45 punkti, lisaks jagas seitsmest kaugviskest viis tabanud mängujuht 13 resultatiivset söötu ehk tema otsene panus tõi Iowa 106 punktist 79.

BROKE THE RECORD IN CAITLIN CLARK FASHION



(via @BigTenNetwork)pic.twitter.com/LHDWuurWrK — Bleacher Report (@BleacherReport) February 16, 2024

Iowal on NCAA põhihooaja lõpuni jäänud mängida veel neli kohtumist ning Clarkil on käeulatuses - 99 punkti kaugusel - ka Pete Maravichi käes olev NCAA I divisjoni üldine punktirekord.

Clark on praegu üliõpilaskorvpalli suurimaks nimeks, kes valitakse suure tõenäosusega kahe kuu pärast toimuvas WNBA draft'is esimesena. Kahekordne U-19 vanuseklassi maailmameister on ookeani taga võitnud kõikvõimalikud auhinnad ja suure publikuhuvi tõttu sõidab ta Iowa mängudele politseieskordi saatel; kevadel vaatas Iowa NCAA finaalmängu LSU vastu ABC vahendusel kümme miljonit inimest. Kansas City Chiefsi staar Patrick Mahomes kiitis Clarki enne Super Bowli, temast on positiivselt rääkinud ka Golden State Warriorsi täht Stephen Curry, keda Clark peab üheks oma eeskujuks.

"Caitlin on eriline mängija. See rekord räägib enda eest: ta võiks oma inspiratsiooniallikateks nimetada ükskõik keda ja kui ta on midagi üle kandnud minu mängust, ei võta ma seda enesestmõistetavana," ütles Curry.