Clarkist sai NCAA resultatiivseim korvpallur, Asi hooaeg lõppes kaotusega

Clark ja Iowa alistasid ööl vastu esmaspäeva Ameerika Ühendriikide üliõpilasliigas NCAA teise asetusega Ohio State'i ülikooli 93:83 (28:19, 20:20, 27:25, 18:19), lõpetades sellega Buckeyesi 15-mängulise võiduseeria.

Veebruari keskel NCAA naiste arvestuses resultatiivseimaks mängijaks saanud Clark vajas ööl vastu esmaspäeva 18 silma, et Maravichi rekord ületada. Ajalooline korv sündis vahetult enne poolajapausi, kui Clark pärast vastaste tehnilist viga kindlalt kaks vabaviset tabas.

"Need vabavisked olid tähtsad ja ta on nendes väga osav. Lähme ikka põhitõdede juurde tagasi. Ma olen natuke õnnelik, et see logo pealt kolmene ei olnud," naljatles Iowa treener Lisa Bluder pärast mängu.

Clark skooris võidumängus lõpuks 35 punkti, jagas üheksa korvisöötu, haaras kuus lauapalli ja tegi veel kolm vaheltlõiget. Oma karjääri jooksul on ta visanud 3685 punkti, mis on rekord nii naiste kui meeste arvestuses. "Kui sa oleks mulle enne ülikooli tulekut seda öelnud, oleks ma sulle näkku naernud ja sind hulluks kutsunud," sõnas tagamängija.

Eelmisel nädalal teatas 22-aastane Clark, et lõpetab pärast seda hooaega oma NCAA karjääri ning annab end WNBA draft'iks üles. Suurima tõenäosusega hakkab tagamängija esindama Indiana Feverit, kellel on aprillikuises talendikorjes esimene valik.

Kui Iowat ning veel 67 naiskonda ootab veel ees nn Märtsihullus, siis Anna Gret Asi koduülikool Oklahoma State pidi oma hooaja viimases mängus Baylori kindlat 67:45 (8:14, 20:8, 18:7, 21:16) paremust tunnistama.

Sel hooajal keskmiselt 12,7 punkti, 4,6 korvisöödu ja 3,2 lauapalliga panustanud eestlanna lõpetas kohtumise viie punkti, nelja lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga.

Oklahoma State osaleb veel Big 12 konverentsi finaalturniiril ning läheb Eesti aja järgi reede õhtul vastamisi TCU ülikooliga.