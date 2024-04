Kolmestega hullutanud Clark aitas Iowal magusa revanši võtta

Märtsis NCAA korvpalli ajaloo resultatiivseimaks mängijaks saanud Clark tegi LSU vastu suurepärase partii, kui tabas 20-st kolmepunktiviskest üheksa ja kogus 41 punkti. Lisaks jagas ta kaaslastele 12 resultatiivset söötu, võttis seitse lauapalli ja tegi kaks vaheltlõiget.

22-aastane tagamängija kordas üheksa tabatud kaugviskega NCAA ühe mängu rekordit. Ühtlasi kirjutas Clark enda nimele kaks NCAA rekordit, kui temast sai enim kolmepunktiviskeid (538) tabanud mängija NCAA ajaloos ja enim korvisööte (140) andnud mängija NCAA finaalturniiri ajaloos.

"Tundsin juba soojenduse ajal, et täna tuleb mõnus viskepäev. Kindlasti aitas mind see, et tabasin oma esimese kaugviske ja sama juhtus teise poolaja alguses. Oli tore mäng, sain palju häid viskevõimalusi," rääkis Clark mängu järel.

Iowa ridades küündisid kahekohalise punktisummani veel Kate Martin ja Sydney Affolter, kes panustasid vastavalt 21 ja 16 silma. LSU poolel tõi parimana 23 punkti Flau'jae Johnson. Angel Reese sooritas kaksikduubli 17 punkti ja 20 lauapalliga (10 ründes).

Iowa kohtub poolfinaalis Connecticuti ülikooliga, kes sai kaheksa parema seas 80:73 jagu USC-st. Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi South Carolina ja NC State. South Carolina alistas 70:58 resultaadiga Oregon State'i ning NC State oli 76:66 parem Texasest. Poolfinaalid peetakse ööl vastu laupäeva.