Mullused Märtsihulluse finalistid lähevad veerandfinaalis vastamisi

LSU ja Iowa ülikoolid kohtusid mullu naiste Märtsihulluse finaalis, kus LSU 102:85 võidu teenis ning kooli esimese NCAA meistritiitli võitis.

Kohtumine oli vaatamata lõppseisule aga läbinisti pingeline ning erilist tähelepanu sai LSU ääremängija Angel Reese'i žest neljandal veerandil Iowa tähtmängija Caitlin Clarki suunas. Reese vaatas ülikoolikorvpalli ajaloo parimate mängijate sekka kuuluvale Clarkile otsa ning näitas Iowa tähtmängijale, millisele sõrmele tema meistrisõrmus läheb.

Vaheintsident sai USA meedias palju kajastust ning arutelule andis veelgi sisendit USA esileedi Jill Biden, kes kiitis pärast mängu mõlemat naiskonda ning soovis ka kaotajad Valgesse Majja kutsuda. Selle peale märgiti, et kaotanud mees- või naiskondi ei ole kunagi presidendi juurde kutsutud ning spekuleeriti, et Bideni kommentaari põhjuseks oli just Reese'i žest.

LSU mängijad, reageerisid Bidenile tugevalt ja Reese ütles, et külastaks pigem endise presidendi Obama perekonda. Jill Biden vabandas ning LSU naiskond võttis siiski kutse vastu.

Reese, Clark ja teised mängijad on korduvalt mängu kommenteerinud ning rõhutanud, et mängijate vahel viha ei ole. "Inimesed ei saa siiani aru, et see ei olnud isiklik asi," ütles Reese. "Kõik arvavad, et me vihkame üksteist. Mina ja Caitlin Clark ei vihka üksteist. See on lihtsalt ülimalt pingeline mäng ja kui me joonte vahel oleme, siis sõprust enam pole."

Clark nõustus rivaaliga: "Asi on konkurentsis. Me mõlemad tahame üle kõige võita ja nii peakski olema, kui sellises olukorras oled, olgu see finaalmäng või veerandfinaal. Me oleme pigem oma võistluslikkuselt sarnased, armastame seda mängu ja tahame oma naiskonnale alati võitu," sõnas Clark.

See ei piira aga põnevust, mida korvpallifännid tänavuse vastasseisu eel tunnevad. Mõlema naiskonna koosseisus ei ole olnud suuri muudatusi, lisaks ennustatakse, et nii Clarkist kui Reese'ist saavad tänavuses WNBA draft'is kõrged valikud. Clarkist on saanud USA korvpallis täielik superstaar ja suure tõenäosusega valitakse 22-aastane tagamängija esimesena.

Viimase poolfinalisti selgitavad Connecticut ning USC. Pingelist heitlust oodatakse ka selles vastasseisus, sest muuseas astuvad väljakule tulevikutähed JuJu Watkins (USC) ning Paige Bueckers (Connecticut). LSU ja Iowa vastasseis algab Eesti aja järgi kell 2 öösel, USC ja UConni vahelises kohtumises pannakse pall mängu kell 4 öösel.

Meeste turniiril selgitavad finalistid Purdue ning 41-aastase pausi järel taas nelja sekka jõudnud NC State, teises poolfinaalpaaris lähevad vastamisi põhihooaja esimese asetusega lõpetanud Connecticut ja Alabama. Meeste poolfinaalid toimuvad öösel vastu 7. aprilli.