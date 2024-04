Caitlin Clark valiti naiste NBA draft'is oodatult esimesena

Suuresti 22-aastase Clarki tõttu jõudis NCAA naiste korvpalliturniir sel hooajal uuele tasemele. Tema ülikooli Iowa 75:87 kaotusega lõppenud finaalkohtumist South Carolina vahel vaatas USA-s ESPN-i ja ABC kanalitelt 19 miljonit inimest: viis miljonit enam kui meeste finaali ning rohkem kui viimase viie aasta jooksul ühtegi teist korvpallimängu, sealjuures NBA finaalseeriate vastasseise.

Iowa veerandfinaali LSU vastu vaatas kümme miljonit inimest, poolfinaali Connecticuti vastu, kus Clark läks vastamisi Paige Bueckersiga, juba 14,5 miljonit silmapaari. Näiteks vaatas USA-s 2022. aastal meeste jalgpalli MM-finaali 22,3 miljonit inimest, viimast NBA finaalseeria matši keskmiselt 13 miljonit.

Superstaari staatusesse tõusnud Clark, kes kogus oma nelja-aastase kolledžikarjääri jooksul keskmiselt 28,4 punkti ja ületas ka Pete Maravichi poolt püstitatud NCAA punktirekordi, valitigi eelmisel WNBA põhihooajal 13 võitu ja 27 kaotust saanud Indiana Feveri poolt oodatult esimesena.

"Kui istud laua taga ja ootad, et sinu nimi välja hüütakse, toob see emotsioonid välja. Mängu ajal ei saa ma koos oma perekonnaga olla. On väga eriline, et saan nendega, inimestega, kes on minusse kõige rohkem uskunud, seda hetke jagada ja nautida," rääkis Clark.

Kolmel korral WNBA meistriks kroonitud, aga Nneka Ogwumike lahkumise järel omamoodi üleminekuperioodi keskel olev Los Angeles Sparks valis draft'is teisena Cameron Brinki Stanfordi ülikoolist ja neljandana Rickea Jacksoni Tennesseest. Kolme aasta eest meistriks kroonitud Chicago Sky valis kolmandana Kamilla Cardoso (South Carolina) ja seitsmendana Angel Reese'i (LSU). Sealjuures valiti Cardoso sel ja Reese eelmisel aastal NCAA Final Four'i kõige silmapaistvamaks mängijaks.