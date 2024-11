Clarki jälgedes käivad ülikoolitähed on hooaega alustanud tugevalt

Naiste korvpalli kuumima nime Caitlin Clarki WNBA-sse lahkumise järel on USA üliõpilasliigas NCAA tähelepanu koondunud Paige Bueckersile ja JuJu Watkinsile.

Nii 23-aastast Bueckersit kui temast neli aastat nooremat Watkinsit hinnatakse ülivõrretes, hooajaeelsetes reitingutabelites on eksperdid järgmisele WNBA draft'ile mõeldes kerge eelise andnud kogenumale Bueckersile, kes on juba võitnud NCAA aasta mängija tiitli ning võitnud U-19 MM-i kõige väärtuslikuma mängija auhinna.

Bueckersi koduülikool Connecticut on mõlemas seni toimunud mängus visanud 86 punkti, neljapäeval kogus Boston University nende vastu vaid 32 ja South Florida pühapäeval 49 punkti. Avamängus jäi Bueckersi arvele 13 punkti, seitse resultatiivset söötu ja viis vaheltlõiget, pühapäeval tabas UConni täht kümnest viskest üheksa ja lõpetas mängu 22 punktiga.

JuJu Watkinsil oli esmaspäeval oluliselt raskem katsumus, kui Lõuna-California ülikool USC alistas Ole Missi 68:66. Watkins kogus mängu parimana 27 punkti, kümme lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Laupäevane võit Cal Poly üle oli rutiinsem, seal kogus Watkins 90:35 võidumängus 16 punkti.

Kevadises NCAA finaalis Caitlin Clarki ja Iowa alistanud South Carolina teenis pühapäeval naiskonna 40. järestikuse võidu, kui selle hooaja esimeses korralikus katsumuses oli esimese asetusega Gamecocks 71:57 üle üheksandana paigutatud NC State'ist. Oregoni 76:74 üllatuslikku võitu 12. asetusega Baylori üle oli Eugene'is tribüünilt jälgimas ka üks kõigi aegade parimaid ülikoolikorvpallureid Sabrina Ionescu, Oregoni vilistlane, kes tuli äsja New York Libertyga WNBA meistriks.

"Mulle tundub, et saame alles nüüd avastada, kui kaugele see mäng võib liikuda. Meil ei ole piiranguid ja seetõttu näeme järjest rohkem talente, treenereid, fänne ja televaatajaid," rääkis South Carolina peatreener, kolmekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Dawn Stanley hooaja eel The Athleticule.

USA naiste ülikoolikorvpall elab ka Caitlin Clarkita hästi: South Carolina 18 000 pealtvaatajat mahutav areen on selle hooaja kõigiks naiskonna kodumängudeks välja müüdud, sama kehtib ka Connecticuti 15 500 pealtvaatajat mahutava saali kohta. Angel Reese'ita LSU ning Clarkita Iowa said ka oma staarideta müüdud kõik hooajapiletid.