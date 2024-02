Saudi Araabia korraldab keset tennisehooaega vastuolulise turniiri

Tennise näidisturniirid pole midagi ebatavalist, kuid tavalised peetakse neid kahe hooaja vahel või perioodil, kus ei ole tippturniire. Oktoober on aga meeste tennises tavapäraselt tihe kuu, kus toimuvad teiste seas ATP Masters 1000 kategooria turniirid Shanghais ja Pariisis.

The Six Kings Slami nime kandvale kutsetega turniirile on lisaks Djokovicile ja Nadalile nimekirjas ka teised suurturniiride võitjad Carlos Alcaraz, Daniil Medevedev ja Jannik Sinner, samuti taanlane Holger Rune.

Tänavu jaanuaris Saudi Araabia tenniseliidu saadikuks nimetatud Rafael Nadal sõnas korraldajate teate vahendusel: "Pärast seda, kui mõned teised tennisistid on seda juba teinud, olen väga põnevil, et saan esimest korda Riyadhis mängida."

Turniir on üks osa Saudi Araabia kultuuri- ja meelelahutusfestivalist koondnimega Riyadh Season. Saudid korraldavad ka U-21 kategooria ATP aastalõputurniiri ja samuti käivad jutud võimaliku naiste tennise aastalõputurniiri võõrustamise osas.

Saudi Araabia kriitikud ja mitmed naiste tennise suurkujud pole aga sündmuste arenguga rahul. Riik on viimastel aastatel investeerinud väga paljud erinevate suurte spordiürituste korraldamisse ja näiteks maailma tippjalgpallurite toomisse oma liigasse.

Erinevad organisatsioonid on nimetanud naftarikka Saudi Araabia käitumist "spordipesuks" ehk tähelepanu kõrvaljuhtimiseks mitmetelt inimõiguste ja võrdõiguslikkusega seotud probleemidelt selles riigis.

WTA aastalõputurniiri riiki viimise vastu on sõna võtnud ka naiste tennise kunagised suurkujud Chris Evert ja Martina Navratilova.