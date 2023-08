Jabeur WTA turniirist Saudi Araabias: see võiks aidata Araabia tennisiste

Maailma hetkel viiendal kohal paiknev Ons Jabeur arvas, et see on suur ja pigem hea samm. "Araabia mängijana oleks mul väga hea meel seal olla. Olen keegi, kes tahab muutusi, püüdes anda üha rohkem võimalusi, eriti naistele. Ma tean, et Saudi Araabias liigutakse edasi ja arenetakse,"

"Ma arvan, et see on suur samm. Ma arvan, et see on midagi, mis võiks aidata Araabia maailmal rohkem tennisiste, rohkem spordiga tegeleda," lisas Jabur.

Maailma kolmanda reketi Jessica Pegula arvates oleks sellisel ettevõtmisel rohkem plusse kui miinuseid. "Ma arvan, et kui te vaatate plusside ja miinuste nimekirja, siis me peaksime ilmselgelt nägema, et seal on palju plusse, mis kaaluvad üle miinused. Võib-olla peavad annetama raha naiste spordile või naiste õigustele Saudi Araabias, et näha mingit muutust või tegevust, mis läheb nende eesmärkide aitamiseks nende riigis. Ma arvan, et see oleks midagi tõeliselt olulist, mida me tahaksime näha, kui me sinna lõpuks läheksime," kommenteeris Pegula teemat.

"Samal ajal, jah, sellel ja teemadel on ilmselgelt palju kuumi teemasid, kuid samal ajal, kui me saame sinna minna ja muutusi luua, on see ka suurepärane asi," lisas ameeriklane.