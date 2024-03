Agressorriikide tennisistid lubatakse Pariisi olümpiamängudele

Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) kinnitas kolmapäeval, et Venemaa ja Valgevene tennisistid tohivad suvel Pariisi olümpiamängudel neutraalsete individuaalsportlastena osa võtta.

ITF teatas kolmapäeval pressiteates, et rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ning paralümpiakomitee lubavad agressorriikide sportlastel osaleda nii üksik- kui paarismängus, kui nad järgivad ROK-i poolt seatud juhiseid.

Muuseas määravad juhised, et sportlased saavad osaleda neutraalsete sportlastena ehk ei tohi kasutada oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn). Lisaks ei tohi sportlased olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

Olukorra teeb ebaselgeks aga asjaolu, et ITF-i kvalifikatsiooninõuete järgi peavad mängijad olema viimase kolme aasta jooksul osalenud kas Billie Jean Kingi või Davise karikaturniiridel. Agressorriikide võistkonnad pole pärast sissetungi Ukrainasse aga kummalgi osaleda tohtinud.

Meeste tennise maailma neljas reket Daniil Medvedev ütles, et soovib kindlasti olümpiamängudel osaleda. "Kui ma saan, siis olen kindlasti kohal. Mängin üksik- ja paaristurniiril," sõnas ta. "Ma järgin neutraalse lipu osas reegleid. Kui pean neutraalse all mängima, siis mängin neutraalse all. Tahan võistelda, tennist mängida ja võita."

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juulil, tenniseturniirid algavad päev hiljem.