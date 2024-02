Kullamäe: võidu pealt on Leedu vastu natuke rahulikum minna

Mõlemal meeskonnal on EM-valiksarjas üks võit juba kirjas: Eesti alistas võõrsil Põhja-Makedoonia ja Leedu sai kodus jagu Poolast.

Kas võit teeb tugeva vastasega mängimise kuidagi lihtsamaks ka? "Leedu vastu pole kunagi kerge mängima minna, ikkagi Euroopa tippriik korvpallis. Kindlasti ei ole kerge, aga võidu pealt on natuke rahulikum minna. Tuleb mängu nautida ja endast kõik anda," ütles Kullamäe.

Eesti koondis alustas Põhja-Makedoonia vastu rabedalt ning tegi avapoolajal 11 pallikaotust. Teisel poolajal mängupilt paranes, aga leedukate vastu ei saa sellist algust lubada.

"Ma arvan, et oleme valmistunud ja kodusaalis tahame kindlasti lahingu anda. Ei saa kerge olema, aga peame enda asjadest paremini kinni pidama, nii rünnakul kui kaitses, kui suutsime seda Makedoonias. Loodetavasti saame sellega hakkama," ütles Kullamäe.

Tagamängija sõnul oli suurim probleem algtõdedega, eriti katete kasutamisega. "Leedu kindlasti tuleb väga agressiivset ja füüsilist kaitset mängima, peame olema rünnakul kannatlikud ja elementaarseid tegema hästi. Kasutama katteid, kui pikad panevad ja ootama katteid ka," ütles Kullamäe.

Kaitses ka. "Kate-kattest mäng, kui seal suudame pidama saada, siis saame stoppe ja rünnakul on omakorda lihtsam," sõnas ta. "Algtõed, mis tunduvad lihtsad, aga Makedoonias me ei saanud sellega hakkama. Peame olema kannatlikud ja tegema asju korrektselt, treenerid on seda rõhutanud. Eks näeme, kas saame sellega hakkama."

Mullu Leedu kõrgliigas pallinud Kullamäe toonitas, et leedukate tase on isegi ilma suurimate staarideta kõva. Samas on see eestlaste jaoks ülimalt tähtis mäng. "Ma arvan, et kui sul on võimalus Leedu vastu mängida, siis see on ikkagi suur võimalus. Kõik ei saa sellist võimalust. Peame täiega panema, loodetavasti tuleb meil see 7000 inimest kaasa. Siis võib sellest tulla ilus asi," lootis tagamängija kodupubliku toele.

Kohtumine algab esmaspäeva õhtul kell 19, ERR-i spordiportaal vahendab mängu käiku otseblogis.