TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis mängib valiksarjas tugeva Leeduga

Eesti alustas uut valiksarja võidukalt, kui alistas reedel võõrsil pärast ootamatult pikaks veninud rännakut Põhja-Makedoonia 74:69. Maik-Kalev Kotsar ja Siim-Sander Vene viskasid Eesti kasuks 16 punkti, Kristian Kullamäe toetas neid 14 silmaga. Oma esimese mängu võitis ka Leedu, kes oli Vilniuses Poolast üle 83:64.

Leedu koondise peatreener, eelmisel hooajal Kaunase Žalgirist juhendanud Kazys Maksvytis kutsus valikmängudeks koondisesse ka kuus Euroliigas leiba teenivat meest - Žalgirise pallurid Edgaras Ulanovase, Dovydas Giedraitise, Laurynas Birutise, Lukas Lekaviciuse ja Tomas Dimša ning möödunud suvel Baskonia särgi Crvena Zvezda vastu vahetanud Rokas Giedraitise. Küll sai Birutis vahetult enne koondiseakent vigastada, platsil ei näe ka Dovydas Giedraitist ning meeskonnaga ei sõitnud Tallinnasse kaasa ka Poola vastu algkoosseisus alustanud 208-sentimeetrine Manresa tsenter Martinas Geben.

"Eks Leedul mängumehi piisab," rääkis Eesti peatreener Jukka Toijala pühapäeval. "Treeneri käe all on juba pikemat aega tööd tehtud ja mõned põhimängijad on tema klubis ka. Neil on asjad paika loksunud. See on hea viskevõistkond, aga füüsiline ka. Meil peab olema tarkust ja tuleb vastata nende füüsilisusele. Siis on võimalus," sõnas Toijala.

Eesti koosseisu kuuluvad Kristian Kullamäe, Kasper Suurorg, Märt Rosenthal, Joonas Riismaa, Mikk Jurkatamm, Janari Jõesaar, Sander Raieste, Artur Konontšuk, Siim-Sander Vene, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Mihkel Kirves, Matthias Tass ja Maik-Kalev Kotsar.

Viimati mängisid Eesti ja Leedu omavahel kaks aastat tagasi, kui enne EM-finaalturniiri toimunud kontrollkohtumistes sai Leedu esmalt 84:70 ja seejärel 90:88 võidu, 2020. aasta juulis toimunud Balti keti karikaturniiril alistas Eesti lisaaja järel tugeva vastase 92:85. Viis aastat varem kohtuti ka EM-finaalturniiril, kui Eesti juhtis veel neli minutit enne normaalaja lõppu 62:55, kuid siis sai 20 punkti visanud Janar Talts oma viienda vea ning leedukad lõpetasid mängu 9:0 vahespurdiga.

Pärast veebruarikuiseid mänge jätkub EM-valiksari alles novembris: Eesti sõidab 21. novembriks külla Poolale ning võõrustab neid siis kolm päeva hiljem.