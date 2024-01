Hsieh tõstis pea kohale juba teise slämmikarika

Hsieh ja Mertens said poolteist tundi kestnud finaalis 6:1, 7:5 jagu 11. asetusega Jelena Ostapenkost (Läti) ja Ljudmila Kitšenokist (Ukraina). Võitjad murdsid nii esimeses kui ka teises setis kolmel korral vastaste pallingu.

38-aastasele Hsiehile oli see aasta esimeselt suure slämmi turniirilt teiseks karikaks, esimese teenis ta reedel segapaarismängus koos poolaka Jan Zielinskiga. Lisaks on tal auhinnakapis ka neli Wimbledoni ja kaks Prantsusmaa lahtiste naispaarismängu trofeed.

28-aastane Mertens võitis karjääri neljanda slämmitiitli, eelmised võidud tulid 2021. aastal Austraalias ja Wimbledonis ning 2019. aastal USA-s. Seejuures Wimbledoni tiitli võitis ta koos Hsiehiga.

Ühtlasi tõuseb Mertens paarismängu maailma edetabelis tagasi esikohale. Hsieh kerkib aga kuuendalt kohalt teiseks.

