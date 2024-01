Hsieh triumfeeris slämmiturniiril seitsmendat korda

Kolmanda asetusega Hsieh ja Zielinski läksid finaalis vastamisi teise asetusega Desirae Krawczyki (USA) ja Neal Skupskiga (Suurbritannia). Kuigi Hsieh ja Zielinski jõudsid finaali settigi loovutamata, tuli neil kohe avasetis kiire lõppmängu järel vastaste 7:6 (5) paremust tunnistada. Taiwani-Poola tandem võitis aga teise seti 6:4.

Otsustavas kolmandas setis asusid Hsieh ja Zielinski 4:0 juhtima, kuid esimese matšpalli said hoopis vastased seisul 9:8. Hsieh ja Zielinski suutsid selle päästa ja skoorisid seejärel kolm punkti järjest, teenides lõpuks 6:7 (5), 6:4, 11:9 võidu.

Hsiehi ja Zielinski võidu tegi erakordsemaks asjaolu, et nad otsustasid jõud ühendada päev enne turniiri algust. "Ma ei teadnud kuni viimase hetkeni, kellega koos segapaaristurniiril mängin. Otsisin paarilist kuni viimase päevani ja kuidagi juhtus nii, et kõik laabus hästi. Nii et võib-olla saame ka järgmistel turniiridel koos mängida. See oli suurepärane kogemus," ütles Zielinski autasustamisel.

27-aastane Zielinski teenis karjääri esimese suure slämmi turniiri tiitli. 38-aastasele Hsiehile oli see aga juba seitsmendaks slämmitiitliks ning tal on võimalus kohe kaheksas võita, kui ta võidutseb koos belglanna Elise Mertensiga naispaarismängus. Hsieh ja Mertens lähevad naispaarismängu finaalis vastamisi Jelena Ostapenko (Läti) ja Ljudmila Kitšenokiga (Ukraina).