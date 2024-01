Tartu suusamaraton saab ühe märkimisväärse uuenduse

Selliseid talvi, kus Tartu maratoni sünnipäeva saab tähistada suusasõiduga Emajõe jääl, ei tule just liiga tihti ette. Teisipäeval oli aga Indrek Kelgul võimalus puusuusad alla panna ja minevikku omamoodi taaslavastada.

Talv on korraldajate tööd soosinud. Praegu on Tartu maratoni rada täies ulatuses sõidetav. Rohke lumi peegeldub ka registreerunute arvus.

"Esimene registreerimisvoor, mis siis poole detsembri peal ümber sai, juba näitas, et kas siis ilus talve algus või 50. kord maratoni on oma töö teinud. Ja eelmise aastaga võrreldes julgelt selline 20% kasvu oli siis. Ja enam-vähem sarnase tempoga on ka praegu edenenud. Nii et hetkel natukene veel on 4000 osalejast puudu, aga võimalik, et sellel nädalal võib see juba täis saada," ütles Klubi Tartu Maraton tegevjuht Indrek Kelk.

Juubelimaraton toob kaasa ühe päris märkimisväärse uuenduse. "Tartu maraton on vana ja suurte traditsioonidega, aga mitte ülikonservatiivne, vaid püüab ikkagi maailma muutustega kaasas käia. Ja tõesti, nii ta on, et esimest korda siis Tartu maratoni nii-öelda ametliku medalisõiduna on ka kavas vabatehnika. 31 kilomeetrit laupäevasel päeval. Ehk siis, see on sama distants, mida pühapäeval ka poolmaratonina klassikatehnikas läbida saab," selgitas Kelk.

Tugevaid välisvõistlejaid Tartu maratonile tänavu ilmselt palju ei tule. Samal nädalavahetusel toimub nimelt võistlus Rootsis. Grönklitti maraton kuulub erinevalt Tartu maratonist prestiižsesse Visma Ski Classics sarja.