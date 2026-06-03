Uuenduskuuri läbinud Tour of Estonia saab neljapäeval avapaugu

Neljapäeval saab alguse 13. Tour of Estonia, mis sõidetakse sel aastal taas kolmel päeval. Lisatud on proloog ajaloolisel Pirita velodroomil, muudatusi on tehtud ka mõlemal põhisõidul.

Kõige olulisemaks uuenduseks tänavusel Tour of Estonial on neljapäeva õhtul sõidetav Pirita velodroomi osa, kus iga osaleja sõidab kilomeetri ehk kolm ringi. "Idee tuli kolleegilt ja endiselt profiratturilt Gert Kivistikult, kes sarnases lahenduses Martinique'i saarel on velotuuri varem sõitnud. Ka "Meie Erika" film inspireeris selle mõttega edasi mängima, et see treki värk on Eestis ikka ikooniline asi. Vaatasime, et võiks olla ka äge idee Eesti tuuril katsetamiseks," ütles Tour of Estonia peakorraldaja Indrek Kelk ERR-ile.

Olulisi muudatusi on tehtud ka reedesel Tallinn-Tartu etapil. Kuigi rada sarnaneb suuresti eelmise aasta omaga, kasvab võistlusmaa pikkus ja tänavu tuleb ratturitel läbida kokku 203 kilomeetrit. Pikem distants tuleneb tehnilise stardi asukoha muutmisest.

Ka laupäevane Tartu GP toimub uuendatud rajal. Lisaks tuleb ratturitel läbida varasema 16 ringi asemel 14, sest rada on pikem. "Võtame kasutusele osaliselt vana hea Jakobi mäe tõusu, selle tõttu linnaringi vanalinna ja Toomemäe-poolne osa natuke muutub. Kahjuks peame jätma välja Vanemuise mäe, Lossi ja Jakobi mägi on ikka, aga natuke teisel kujul kui viimastel aastatel," lisas Kelk.

Eesti koondise rattur Oskar Nisu usub, et kodukoondisel on tänavu tugevad võimalused kõrgete kohtade nimel võidelda. "Koondise tase on tugev ja ühtlane ning meil on palju erinevaid kaarte, mille peale mängida. Kui me hästi sõidame, suudame iga stsenaariumi enda kasuks pöörata," ütles Nisu.

Tour of Estonial võistlevasse Eesti koondisse kuuluvad sel aastal Nisu, Romet Pajur, Markus Pajur, Norman Vahtra, Markus Mäeuibo, Lauri Tamm ja Karl Patrick Lauk.