Maailma 38. reketile lahingu andnud Lajal langes ATP-debüüdil konkurentsist

Mõned minutid üle tunni kestnud avasetis oli hästi servinud Lajalil kuuendas geimis esimesena kolm murdepalli, aga Filsil õnnestus need kõik päästa. Seisul 5:5 päästis Lajal ise ühe murdepalli ja teenis seejärel prantslase servil settpalli, aga Fils päästis selle võimsa serviga. Kiires lõppmängus jäi Fils peale 7:4.

Ka teine sett oli äärmiselt tasavägine. Lajalil oli kohe avageimis kaks murdepalli, ent prantslane päästis mõlemad; järgnenud üheksas geimis ei loovutanud kumbki oma servil vastasele punktist enamat. Ka seisul 5:5 läks Lajal Filsi servil 40:15 ette, prantslane vastas nelja järjestikuse punktiga ning ka teine sett läks kiiresse lõppmängu.

Seal võitis 20-aastane Lajal endast aasta noorema vastase servil esimese punkti, aga prantslasele kuulusid järgmisest kaheksast seitse ehk kogu mäng ligi kahe tunniga 7:6 (4), 7:6 (2).

Kõrgetasemelises mängus sooritas Lajal 22 äralööki ja tegi vaid neli lihtviga, eestlane võitis oma esimeselt servilt 80 protsenti mängitud punktidest (Fils 87%). Murda ei õnnestunud kummalgi: Lajal tõrjus ainsa Filsi murdevõimaluse, prantslane pidi seda tegema kaheksal korral. Kõikidest mängitud punktidest võitis Fils 86 ning Lajal 83.

"Ta on väga-väga hea mängija," rääkis Fils pärast võitu väljakuintervjuus. "Tean teda noorteklassist, tunneme üksteist väga hästi ning olin kindel, et sellest tuleb keeruline mäng. See ei olnud kerge, aga mul on väga hea meel, et võitsin. Ta mängis hästi, et teenida murdepalle, mina jällegi mängisin hästi nende tõrjumisel," sõnas prantslane.

Turniiril neljanda asetusena mängiv ning tänavu näiteks ka Casper Ruudi alistanud Fils kohtub veerandfinaalis kaheksandana paigutatud Peruu esireketi Juan Pablo Varillasega.