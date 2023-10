Lajal: teadsin, kuidas vastane mängib ja ma ei kartnud absoluutselt

"Minu jaoks ei tundu see üllatus," lausus oma esimese ATP põhitabeli mängu pidanud Lajal ERR-ile. "Ma teadsin, kuidas vastane mängib ja ma ei kartnud absoluutselt. Teadsin, et suudan teda võita ja läksin väljakule kindla plaaniga. See kõik tuli välja."

Lajal sõnas, et Munari näol on tegemist tüüpilise liivamängijaga, kellele meeldib mängida aega ja dikteerida punkti. "Alguses oli närv sees, aga suutsin esimese servigeimi suhteliselt lihtsalt ära võtta ja siis läks see närv üle, sain mängu sisse," kommenteeris eestlane.

"Vastane servis suhteliselt hästi, päris kõvasti paugutas ja vahepeal oli tõrjes raskusi. Aga mõlemas setis sain ühe geimi, kus sain paar tõrjet sisse, survestada ja break'i. Kõige parem oligi serv ja eeskäsi - servisin hästi ja panin kohe surve peale, võtsin punktis initsiatiivi ja mängisin agressiivselt," kirjeldas Lajal. "See kõik toitis. Võit tuli."

Sellist võimalust - mängida maailma esisajasse kuuluva tennisistiga - on Lajal enda sõnul üsna kaua oodanud. "Trennis võitsin neid kogu aeg, aga tahtsin päris mängu mängida," lausus ta. "Kindlasti olen oma tasemega väga rahul, kuna viimased paar turniiri on olnud suhteliselt rasked. Isegi siis, kui ei ole kehvasti mänginud ja tase on olemas olnud, aga ikka napilt läinud."

"Aga ma ei lasknud end alla tuua ja jätkasin töötamist," sõnas Lajal. "Siin tuli ka esimene võit top saja mängija vastu ja esimene võit ATP turniiril. Kindlasti olen mänguga rahul, tunnen, et tase tõuseb iga päev ja selle kallal tööd teengi."

Järgmisena ootab teda prantslane Arthur Fils, kes hoiab maailma edetabelis veel kõrgemat positsiooni ehk asub 38. kohal. Lajal säilitab aga enesekindluse. "Filsi tunnen väga pikka aega, oleme juuniorides koos mänginud," meenutas ta. "Kunagi mängisime üksteise vastu paari. Olen väga valmis ka tema vastu. Ma ei karda teda ka."

Antverpeni turniirile sai Lajal eripääsme alusel, mis tuli üsna ootamatult. "See tuli täiesti viimasel hetkel ja ma tulin just paariks päevaks Eestisse, et natuke rahulikult võtta. Sain reede õhtul sõnumi, et sul oleks wild card, kas tahaksid," ütles Eesti esireket. "Ütlesin, et okei - loomulikult, aga mul oli ainult kaks reketit kaasas ja mitte midagi polnud. Järgmine hommik lendasin minema ja treener tõi mul kõik asjad kaasa."