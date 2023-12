Venemaa ja Valgevene ratsutajad Pariisi olümpiale ei pääse

Novembris otsustas FEI üldkogu Venemaa ja Valgevene ratsanikud rahvusvahelistele võistlustele tagasi lubada, kuid nüüd öeldi, et kuna venelased ja valgevenelased pole FEI võistlustel osalenud alates eelmise aasta märtsist, pole neil olnud võimalik koguda piisavalt punkte, et olümpiamängudele pääseda.

"Venemaa ja Valgevene ratsanikud ei saa Pariisi olümpial võistelda, kuna nad ei saanud kvalifikatsioonivõistlustel võistelda, mitte seetõttu, et neil oleks võistlemine keelatud," teatas rahvusvaheline alaliit enda pressiteates.

FEI lisas, et kvalifikatsioonipunkte oli erinevatel aladel võimalik teenida 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023. "Kuna Venemaa ja Valgevene sportlased pole FEI võistlustel võistelnud alates 2. märtsist 2022, ei ole Pariisi olümpiamängudel nende riikide esindajaid," seisis FEI pressiteates.

Enda novembrikuise otsusega ütles FEI, et Venemaa ja Valgevene sportlased lubatakse võistlustulle tagasi neutraalsete üksiksportlastena. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas 8. detsembril samuti, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalse lipu all Pariisi olümpiale, kuid üksnes individuaalaladel ja juhul kui nad sinna kvalifitseeruvad, peavad nad täitma erinevaid lisatingimusi – näiteks ei tohi nad olla toetanud avalikult Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse ega olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega. Praeguse seisuga on nõutud tingimused täitnud kaheksa Venemaa ja kolm Valgevene sportlast.