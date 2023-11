Eesti Ratsaspordi Liit Venemaa sportlasi Eestisse võistlema ei luba

Kooskõlas Eesti Olümpiakomitee (EOK) seisukohaga kinnitas ERL, et vaatamata FEI ja ROK-i otsustele ei lubata Eestis toimuvatele rahvusvahelistele ratsavõistlustele Venemaa ega Valgevene sportlasi, hobuseid ega ametnikke.

Kuivõrd otsus kinnitatakse detsembris, esitasid Põhja- ja Baltimaade ning Poola rahvuslikud alaliidud Eesti Ratsaspordi Liidu eestvedamisel ühisavalduse teisipäeval lõppeval peaassambleel. ERL-i juhatuse esimees Marti Hääl rõhutas avalduses: "Sõjaolukord Ukrainas ei ole muutunud, seega oleme kindlal arvamusel, et Venemaa ja Valgevene sportlastele ja ametnikele kehtestatud võistluskeeld tuleb säilitada, sest agressorriikide sportlaste neutraalsust ei ole võimalik defineerida ega hinnata."

"Põhjamaade ja Baltikumi olümpia- ja paralümpiakomiteed koos rahvuslike ratsaliitudega kinnitavad jätkuvalt oma vankumatut toetust Ukrainale," lisas Hääl. "Jääme kindlaks sellele, et praegusel hetkel ei ole võistluskeelu tühistamiseks õige aeg ning teeme tihedat koostööd seotud huvigruppidega, et monitoorida olukorda lähedalt."

Kuigi FEI juhatus kinnitas avalduses oma täielikku toetust Ukrainale, põhjendati otsust ROK-i varem avaldatud soovitusega lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel neutraalsete individuaalsportlastena võistlustel siiski osaleda. Lisaks märkis FEI, et agressorriikide sportlased on mitmel teisel spordialal rahvusvahelisele areenile juba tagasi lubatud. FEI on üks alaliitudest, kes otsustas sel kevadel ROK-i soovitusele vaatamata võistluskeeld Venemaa ja Valgevene sportlastele siiski säilitada ning viimane olümpiaspordi alaliit, kes nüüd selle võistluskeelu tingimuslikult tühistas.