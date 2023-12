Coe: agressorriikide kergejõustiklasi olümpial ei näe

ROK-i täitevkomitee otsustas reedel, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel neutraalse lipu all.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe sõnas aga reedel, et Pariisi OM-i kergejõustikuareenile agressorriikide sportlased oodatud ei ole. "Me võime Pariisis Venemaa ja Valgevene sportlasi näha, aga kergejõustikus neid ei ole. See positsioon, mis meie sport on võtnud - ja on seda püsivalt säilitanud - ei ole muutunud," sõnas Coe.

"Meil on sellest kindel arusaam ja see ei ole muutunud. Minu arust on õige, et rahvusvahelised alaliidud teevad oma otsuse selle järgi, mis nad peavad oma ala jaoks õigeks. Ja seda meie juhatus ka tegi," lisas WA president. "Meie seisukoht on välja kujunenud. Oleme teinud otsuse, et meie alal neutraalsed sportlased ei osale."

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa kommenteeris samuti ROK-i otsust ja ütles reedel "Terevisioonis", et olümpiamängudele pääsemine on Venemaa ja Valgevene sportlaste jaoks väga keeruline.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juulil ning lõppevad 11. augustil.