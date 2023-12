Läti olümpiavõitja plaanib ROK-i otsuse valguses Pariisi mänge boikoteerida

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) otsustas reedesel täitevkomitee koosolekul, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel neutraalse lipu all.

"Minu positsioon on see, et ma absoluutselt ei toeta seda, aga kui see otsus on sada protsenti lõplik, siis kindlasti olen mina see sportlane, kes olümpiamängudel ei osale," sõnas Miezis telekanalile LTV Sports.

"Mulle ei meeldi, kui sportlased on kistud sellistesse poliitilistesse afääridesse, aga praegusel momendil peame midagi ütlema ja me saame kindlasti kuidagi aidata," jätkas ta. "Minu otsusel ei ole ROK-i otsus õige ja meie sportlastena saame selles osas midagi paremaks muuta."

Venemaa ja Valgevene sportlased, kes kvalifikatseeruvad oma spordialal Pariisi olümpiamängudele, on kohustatud osalema neutraalsetena ega tohi kasutada oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn). Venelased ja valgevenelased lubatakse võistlustulle ainult individuaalaladel.

Sportlased, kes on avalikult toetanud Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse, Pariisis võistlema ei pääse. Sama tingimus kehtib ka treenerite ja muu tugipersonali puhul. Lisaks ei tohi sportlased olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

Otsust on kritiseerinud ka paljude riikide poliitikud, teiste seas Läti president Edgars Rinkevics, kelle sõnul õõnestab see olümpialiikumise põhiprintsiipe. "Kui midagi ei muutu, siis minu silmis on seal väga keeruline näha võistlemas Ukraina või Läti sportlasi," lausus ta LRT-le.

"Aga see on mõistagi otsus, mille peavad langetama valitsused ja spordiorganisatsioonid igas riigis eraldi ning mõistagi peab see olema hästi koordineeritud ja sarnaselt mõtlevate riikidega, teiste seas Ukraina, Balti riikide ja teiste Euroopa rahvastega, kes pole nende otsustega rahul, ühiselt läbimõeldud."