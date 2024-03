Linnapea Vene sportlasi Pariisi olümpiale ei soovi, iisraellased on oodatud

Tänavu olümpiamänge võõrustava Pariisi linnapea Anne Hidalgo ütles, et tema hinnangul ei tohiks Venemaa sportlasi olümpiale ega selle avatseremooniale lubada, aga Iisraeli sportlased on igati oodatud.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse olid Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvaheliselt areenilt suuresti eemal, kuid eelmisel aastal hakkasid erinevad alaliidud neid Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) suunitlusel tasapidi tagasi lubama. Mullu detsembris teatas ROK, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad Pariisis võistelda, kuid neutraalse lipu all ja tingimusel, et nad pole seotud sõjaväega ega toeta sõda. Seda, kas venelased ja valgevenelased tohivad avatseremoonial osaleda, arutab ROK järgmisel nädalal. Rahvusvaheline Paralümpiakomitee lubab venelastel ja valgevenelastel Pariisi paralümpial osaleda, kuid avatseremoonial nad osaleda ei saa.

"Mina eelistaksin seda, et nad ei tule," ütles Hidalgo Reutersile, pidades silmas Venemaa ja Valgevene sportlasi. "Me ei saa käituda nii, nagu Venemaa sissetungi Ukrainasse poleks olnud. Me ei saa käituda, nagu Vladimir Putin pole diktaator, kes ähvardab kogu Euroopat."

Samal ajal on sõda ka Gaza sektoris – oktoobris ründas terrorirühmitus Hamas iisraellasi, pärast mida alustas Iisrael vasturünnakut. Gazas on hukkunud üle 31 000 palestiinlase. Hidalgo sõnul ei saa aga Iisraeli ja Hamasi konflikti Venemaaga võrrelda. "Iisraelile sanktsioonide kehtestamine seoses olümpia- ja paraolümpiamängudega ei tule kõne allagi, sest Iisrael on demokraatlik riik," ütles Hidalgo.

Ka ROK pole Iisraeli sportlaste olümpial osalemist arutlusele pannud.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juulil, paraolümpia algab 28. augustil.