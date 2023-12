Riigikogu liikmed kutsuvad Macroni mitte lubama Venemaa sportlasi OM-ile

Eesti-Prantsusmaa sõprusrühma initsiatiivil tehtud pöördumises märgivad saadikud, et Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsus lubada agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda Pariisi olümpiamängudel "neutraalsete" sportlastena on vastuolus meie väärtustega. "ROK-i otsust lubada "neutraalsete" isikute osalemine kirjeldati kui "inimõiguste austamist". Meie arvates ei sobi mõrvamine, hävitamine ja terror kokku olümpiamängude põhimõtetega," ütlesid nad.

Riigikogu liikmed osutasid, et alates Venemaa täiemõõdulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on Ukraina riigiprokuratuur registreerinud üle 110 000 sõjakuriteo juhtumi. "Seetõttu oleme veendunud, et kuni sõda ei ole lõpetatud, ei tohi Venemaa ja Valgevene sportlastel lubada osaleda rahvusvahelistel võistlustel, sealhulgas olümpiamängudel, mis on kõige tähtsamad spordivõistlused maailmas," ütlesid nad pöördumises.

Saadikute sõnul kuulutas riigikogu mullu 18. oktoobril Venemaa režiimi terroristlikuks režiimiks ja Venemaa Föderatsiooni terrorismi toetavaks riigiks, mille tegudele tuleb üheskoos vastu astuda. "Diktaatorite ja autoritaarsete režiimide jaoks on tavapärane kasutada sporti oma mõjuvõimu laiendamise vahendina. Venemaa ja Putini režiimi jaoks on sport esmajoones poliitiline tööriist, mida on selgelt näidanud tõsiasi, et Venemaal on riigi rahastatav dopinguprogramm," märkisid nad.

Riigikogu liikmete sõnul ei saa mööda vaadata sellest, et need sportlased saavad toetust oma riigilt ning ettevõtetelt, mis toetavad Venemaa ja Valgevene praegusi režiime. "Lisaks oleme viimastel aastatel näinud, et Venemaa on "neutraalsete" sportlaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel ära kasutanud oma riiklikus propagandas, sealhulgas agressorriigi sõjaväe ülistamiseks ja sõjaväkke värbamise propageerimiseks. Praegu sõjaväes teenivate Venemaa sportlaste osavõtu keelamine ei ole selle vältimiseks piisav samm," ütlesid nad.

Saadikute sõnul on riigikogu arvates meil moraalne kohus seista rahu eest Euroopas ja me ei tohi lihtsalt tegevusetult pealt vaadata, kui ROK otsustab lubada agressorriigi sportlastel osaleda 2024. aasta olümpiamängudel. Nad juhtisid ka tähelepanu, et otsus on vastuolus ROK-i endi ametlike väärtustega.

"Seetõttu kutsume meie, allakirjutanud Riigikogu liikmed, Prantsuse Vabariiki kui korraldajamaad mitte lubama Vene ja Valgevene passiga sportlasi 2024. aastal Prantsusmaale olümpiamängudel osalema. Seda tuleb teha Ukraina spordikogukonna, kogu maailma sportlaste ja tulevaste põlvkondade heaks, sest neil on õigus elada maailmas, kus agressioon poliitilise tööriistana on täielikult diskrediteeritud ning väärtused, mida me hindame olümpialiikumise osana, on alal hoitud," ütlesid saadikud pöördumises.

Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Andres Sutt ja liikmed Toomas Kivimägi, Eerik-Niiles Kross, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Lauri Laats, Eero Merilind, Liisa-Ly Pakosta, Heljo Pikhof, Henn Põlluaas, Mati Raidma, Kersti Sarapuu, Aivar Sõerd, Vilja Toomast ja Kristo Enn Vaga.

Samuti on pöördumisega ühinenud Riigikogu liikmed Jaak Aab, Annely Akkermann, Yoko Alender, Anti Allas, Arvo Aller, Rain Epler, Andre Hanimägi, Anti Haugas, Lauri Hussar, Züleyxa Izmailova, Karmen Joller, Mario Kadastik, Raimond Kaljulaid, Liina Kersna, Tanel Kiik, Meelis Kiili, Signe Kivi, Mait Klaassen, Rene Kokk, Leo Kunnas, Katrin Kuusemäe, Helmen Kütt, Hanah Lahe, Alar Laneman, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Priit Lomp, Mart Maastik, Andres Metsoja, Marko Mihkelson, Tõnis Mölder, Jevgeni Ossinovski, Pärtel-Peeter Pere, Õnne Pillak, Anti Poolamets, Juku-Kalle Raid, Reili Rand, Valdo Randpere, Jüri Ratas, Marek Reinaas, Maido Ruusmann, Luisa Rõivas, Helir-Valdor Seeder, Andrus Seeme, Pipi-Liis Siemann, Riina Solman, Kalev Stoicescu, Margit Sutrop, Kadri Tali, Peeter Tali, Tarmo Tamm, Igor Taro, Tanel Tein, Urve Tiidus, Toomas Uibo, Jaak Valge ja Kristina Šmigun-Vähi.