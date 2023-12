Balti presidendid tahavad ROK-i otsuse tühistamist

ROK-i täitevkomitee otsustas reedel, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel neutraalse lipu all.

President Alar Karis ütles, et peab ROK-i otsust vastuvõetamatuks "nii kodaniku kui sporti armastava inimesena".

Leedu president Gitanas Nauseda sõnul loodavad Balti presidendid, et otsus tühistatakse. "Me oleme juba näinud mitme alaliidu reaktsioone ja arvan ise, et vägivallal, mõrval ja hävitamisel ei ole olümpiamängudel kohta. On heidutav, et selliseid otsuseid tehakse Ukraina sõja kriitilistel hetkedel," sõnas Nauseda.

Läti president Edgars Rinkevics nõustus kolleegidega ning viitas sellele, et Läti võiks mõelda olümpiamängudele mitte minemise peale. "Kui midagi ei muutu, oleks mul väga keeruline Ukraina ja Läti sportlasi olümpiamängudel võistlemas näha. Aga see on loomulikult otsus, mille peavad tegema iga riigi valitsused ja spordikogukonnad," sõnas ta.

"See peab olema koordineeritud ja läbi mõeldud sarnaselt mõtlevate riikidega, sealhulgas Ukraina, Balti riikide ja teiste Euroopa riikidega, kes samuti selle otsusega rahul ei ole," lisas Rinkevics.

ROK-i otsuse järgi lubatakse Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiamängudele vaid individuaalaladel. Samuti oleks nad kohustatud osalema neutraalsetena ega tohi kasutada oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn).

Avalikult Venemaa sissetungile Ukrainasse toetust avaldanud sportlasi olümpiamängudele ei lasta, sama tingimus kehtib ka treenerite ja muu tugipersonali puhul. Lisaks ei tohi sportlased olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.