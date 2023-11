Venemaa ratsanikud lubatakse rahvusvahelistele võistlustele tagasi

Veebruaris agressorriikide sportlastele võistluskeelu kehtestanud alaliit otsustas sel kevadel rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitusele vaatamata võistluskeelu säilitada, kuid otsustas nüüd Venemaa ja Valgevene sportlased taas rahvusvahelistele võistlustele lubada.

FEI lubab sportlased tagasi neutraalsete üksiksportlastena, kuid otsus kinnitatakse detsembris. ROK-i märtsis avaldatud soovituste põhjal ei tohi võistlustel osaleda ka sportlased, kes on seotud Venemaa sõjaväe või muude riiklike julgeolekuasutustega. Ühtlasi ei tohi võistlustel kuvada kumbagi riigi lippe ega muid rahvuslikke sümboleid, sealhulgas ka hümne.

FEI märkis avalduses, et esialgselt agressorriikide sportlastele kehtestatud sanktsioonid "ei pruugi enam kaitsvat rolli täita". Lisaks kirjutas FEI, et Venemaa ja Valgevene sportlased on mitmel teisel spordialal samuti rahvusvahelisele areenile tagasi lubatud. Rahvusvaheline ratsaliit lisas, et toetab Ukrainat täielikult.