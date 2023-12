Venemaa ja Valgevene sportlased pääsevad Pariisi olümpiamängudele

Venemaa ja Valgevene sportlased, kes kvalifikatseeruvad oma spordialal Pariisi olümpiamängudele, on kohustatud osalema neutraalsetena ega tohi kasutada oma riigi sümboolikat (lipp, vapp, hümn). Venelased ja valgevenelased lubatakse võistlustulle ainult individuaalaladel.

Sportlased, kes on avalikult toetanud Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse, Pariisis võistlema ei pääse. Sama tingimus kehtib ka treenerite ja muu tugipersonali puhul. Lisaks ei tohi sportlased olla seotud Vene relvajõudude või riigi julgeolekuorganitega.

Praeguse seisuga on endale olümpiapileti lunastanud kaheksa Venemaa ja kolm Valgevene sportlast.

Rahvusvaheline Paralümpiakomitee teatas juba septembris, et venelased ja valgevenelased lubatakse Pariisi paralümpiamängudel starti neutraalsete sportlastena.

Pariisi olümpiamängud algavad 26. juunil ning lõppevad 11. augustil.

Strict eligibility conditions in place as IOC Executive Board approves Individual Neutral Athletes (AINs) for the Olympic Games Paris 2024.



Read: https://t.co/j4qeeE0mxM pic.twitter.com/pLk0aKjL0F