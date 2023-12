Tänak: andsin endast kõik, et M-Sporti edasi viia

Järgmisest hooajast taas Hyundai rooli taga istuv Ott Tänak rääkis ralliportaalile DirtFish, et loodab endist tööandjat M-Sporti peagi kõrges mängus näha.

Tänak liitus mullu detsembris M-Spordiga eesmärgiga võidelda MM-tiitli eest. Ehkki ta võitis hooaja teise ralli Rootsis ja lõpetas ülejärgmisel rallil Horvaatias teisel kohal, kulges ülejäänud hooaeg eestlase jaoks üle kivide ja kändude.

"Mina kindlasti andsin endast kõik, et meeskonda edasi viia. Hooaeg algas üpris lootusrikkalt, kuid siis hakkasime õigelt teelt kõrvale kalduma ja lõpuks me midagi erilist korda ei saatnud," tunnistas Tänak.

"Ma siiralt loodan, et nad saavad õigele teele tagasi. Sinna, kuhu M-Sport tegelikult kuulub. Loodetavasti leiab Malcolm (Wilson - toim) kellegi, kes on minust pisut stabiilsem, sest ma kogesin omajagu katsumusi," lisas Tänak.

M-Sport Fordi tiimipealik Richard Millener soovis Tänakile ja kaasjuhile Martin Järveojale edaspidiseks edu. "Muidugi on mul kahju, et Jaapani ralli tõmbas Otti ja Martini ajastule joone alla. Sellegipoolest tahan mina ja kogu meeskond neid tänada mitte kunagi alla andva suhtumise ning kahe suurepärase tulemuse eest Rootsis ja Tšiilis," ütles Millener.

Tänak kogus lõppenud hooajal 174 punkti ja saavutas kokkuvõttes neljanda koha.