Ott Tänak: M-Sport ei pakkunud mulle uut lepingut

Tänak avaldas Soome meediale, et lepingu pikendamisest oli küll juttu, kuid ühtegi pakkumist talle ei laekunud. "Mul oli ainult üheaastane leping ja mulle ei pakutud selle pikendamist. Seega mul lihtsalt ei olnud järgmiseks aastaks lepingut. Vahepeal arutasime, aga tegelikult ei olnud M-Spordis jätkamine reaalne variant," ütles Tänak.

Tänak sõidab järgmisel hooajal taas Hyundai ridades. Eestlase sõnul oli taasliitumise üheks veenvaks põhjuseks Hyundai uus tiimijuht Cyril Abiteboul.

"Tundub, et neil on selge visioon ja konkreetsed eesmärgid. Ja see pole ainult jutt, sest tööd on juba taustal tehtud. Nad näevad oma eesmärkide saavutamiseks kõvasti vaeva. Cyril ütles läbirääkimistel oma visiooni ja eesmärgid selgelt välja. Seega läbirääkimised olid üpris otsekohesed," lisas Tänak.

M-Spordi pealik Richard Millener andis mõista, et meeskond soovis Tänakuga koostööd jätkata. "Keegi ei taha Otti kaotada. Ta on MM-sarja üks parimaid, kui mitte parim sõitja, aga me peame täiskasvanud olema ja leppima sellega, et ta soovib edasi liikuda. Ott teab, et tal on veel reaalne võimalus tiitel võita. Kui ta tunneb, et tiimivahetus on tema jaoks parim samm, siis meie ei kavatse teda takistada," lausus Millener.

Tänak ja Martin Järveoja teevad tänavuse hooaja viimase stardi järgmisel nädalal Jaapanis.