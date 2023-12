Vetrat vaevab lahja ründemäng: peame töötama vastu võetavate otsuste kallal

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ambitsioon on sel hooajal tulla Eesti meistriks. Detsembri keskel asjade seisule otsa vaadates võib öelda, et taset tuleb tõsta, kuid utoopiliseks pole eesmärki samuti põhjust pidada.

Eesti-Läti liigas paikneb kümme võitu ja viis kaotust saanud Tartu tabelis viiendal kohal. Põhja-Euroopa liigas jätkatakse kolme vooru järel täiseduga.

"Hea on see, et mehed teevad väga kõvasti tööd. Nad tahavad saada paremateks mängijateks, paremaks meeskonnaks, mis on tähtis. Ma ei pea neid treeningutel spetsiaalselt survestama," alustas Vetra.

"Me oleme igas mängus siiani hädas sellega, et ei suuda 40 minutit püsida samal tasemel. Kuid sellega näeme ka vaeva. Ja ma loodan, et kui hooaeg edasi kulgeb, siis on mängus mõõnu aina vähem ja suudame taset kogu kohtumise jooksul hoida," lisas Tartu Ülikooli juhendaja.

Tartu on hooaja käigus saanud täiendust, sest novembris liitus klubiga Kristjan Kitsing. 56-aastane Vetra on koosseisuga üldiselt rahul, ehkki tõdeb, et tema mängufilosoofiat platsil veel täielikult rakendada ei suudeta.

Kuigi ühe näitaja pealt järeldusi teha on korvpallis meelevaldne, siis näiteks keskmiselt mängus visatud punktide poolest on Tartu Eesti-Läti liigas alles kümnes.

"Praegu olen kaitsega rohkem rahul. Rünnaku osas - kui me kontrollime mängu ja palli, leiame häid viskekohti, siis rünnak näeb samuti hea välja. Kui me seda siin-seal ei suuda ja kaotame mõnikord palli, siis see muudab ka meie ründefaasist kaitsefaasi lülitumise kehvaks. Seega, põhimõtteliselt peame praegu töötama rünnakul vastu võetavate otsuste kallal," selgitas Vetra.

Reede õhtul kohtub Tartu Ülikool kodusaalis BK Liepajaga (8-6).