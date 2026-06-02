X!

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

Korvpall
Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Tartu linnavalitsus
Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Tartu linnavalitsus Autor/allikas: Hendrik Kuusk
Korvpall

Tartu linnavalitsus eraldab 10 000 eurot Tartu Ülikooli Akadeemilisele Spordiklubile, et tunnustada Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskonda Eesti meistritiitli võitmise eest.

Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas 29. mail korvpalli meistriliiga otsustavas viiendas finaalmängus BC Kalev/Cramo ja krooniti kodupubliku ees Tartu Ülikooli spordihoones Eesti meistriks. Viimati võitis Tartu meistritiitli 2015. aastal.

Lisaks Eesti meistritiitlile tegi Tartu meeskond tugeva ja meeldejääva hooaja ka laiemalt, kui võitis Eesti karikavõistlustel ning näitas kogu hooaja vältel kõrget taset ka Eesti-Läti ühisliigas, kus saavutati hõbemedal. Meeskonna mängud tõid tribüünidele tuhandeid kaasaelajaid.

"See meeskond andis tartlastele kogu hooaja jooksul põhjuse uskuda, kaasa elada ja uhkust tunda. Ma ei räägi ainult ühest finaalseeriast või võidetud karikast — see oli terve hooaja jooksul näidatud sitkus, ühtsus ja võitlejahing, mis tõi inimesed saali ning pani kogu linna korvpallile kaasa elama," ütles kultuuriosakonna juhataja Sven Svetljakov. "Eesti meistritiitli Tartusse tagasi toomine 11 aasta järel on erakordne saavutus ning selle tähendus ulatub spordist palju kaugemale."

"Eriliseks teeb meistritiitli ka see, et see saavutati kodupubliku ees. Vähem kui veerandtunniga väljamüüdud spordihoone ja publiku emotsioonid terve mängu vältel näitasid väga selgelt, kui oluline koht on korvpallil Tartu identiteedis ja kogukonnatundes."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

20:14

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

19:41

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

17:30

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Böckler vahetas Poolas klubi

01.06

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

01.06

Märt Ibrus: Eesti korvpallisajand on kulgenud Tallinn-Tartu vastasseisus

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

31.05

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

31.05

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

videod

sport.err.ee uudised

21:04

Talviku katkestas MM-etapil tehniliste probleemide tõttu mõlemad sõidud

20:35

Mai Narva tõusis EM-il seitsmendaks

20:14

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

19:41

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

19:02

Erko Aabrams krooniti Hydro GP MM-etapi võitjaks

18:34

Eesti parim ööpäevajooksja selgub Kohtla-Nõmmel

18:27

Zverev noppis esimesena pileti poolfinaali

18:11

Liverpooli legendid Keegan ja Dalglish võitlevad vähiga

17:30

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

17:07

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

16:34

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

16:07

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

15:54

Tallinn pakub noortele suvevaheajaks tasuta treeninguid

15:23

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

14:49

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

loetumad

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

01.06

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

01.06

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo