Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas 29. mail korvpalli meistriliiga otsustavas viiendas finaalmängus BC Kalev/Cramo ja krooniti kodupubliku ees Tartu Ülikooli spordihoones Eesti meistriks. Viimati võitis Tartu meistritiitli 2015. aastal.

Lisaks Eesti meistritiitlile tegi Tartu meeskond tugeva ja meeldejääva hooaja ka laiemalt, kui võitis Eesti karikavõistlustel ning näitas kogu hooaja vältel kõrget taset ka Eesti-Läti ühisliigas, kus saavutati hõbemedal. Meeskonna mängud tõid tribüünidele tuhandeid kaasaelajaid.

"See meeskond andis tartlastele kogu hooaja jooksul põhjuse uskuda, kaasa elada ja uhkust tunda. Ma ei räägi ainult ühest finaalseeriast või võidetud karikast — see oli terve hooaja jooksul näidatud sitkus, ühtsus ja võitlejahing, mis tõi inimesed saali ning pani kogu linna korvpallile kaasa elama," ütles kultuuriosakonna juhataja Sven Svetljakov. "Eesti meistritiitli Tartusse tagasi toomine 11 aasta järel on erakordne saavutus ning selle tähendus ulatub spordist palju kaugemale."

"Eriliseks teeb meistritiitli ka see, et see saavutati kodupubliku ees. Vähem kui veerandtunniga väljamüüdud spordihoone ja publiku emotsioonid terve mängu vältel näitasid väga selgelt, kui oluline koht on korvpallil Tartu identiteedis ja kogukonnatundes."