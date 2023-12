F2 sarjaga liitunud Aron: eesmärk on võimalikult kiiresti tipus võidelda

Eelmisel nädalal kuulutas vormel-2 sarja meeskond Hitech välja, et on sõlminud lepingu Eesti vormelisõitja Paul Aroniga, kes ütles ERR-ile, et plaanib juba sel hooajal kõrgesse mängu sekkuda.

Eelmisel neljapäeval kuulutas Hitech Pulse-Eight välja enda järgmise hooaja koosseisu, kuhu kuulus ka 19-aastane eestlane Paul Aron. Sel aastal sõitis Aron vormel-3 sarjas, kus teenis hooaja jooksul ühe etapivõidu ja jõudis veel kolmel korral pjedestaalile.

"Nad on väga distsiplineeritud ja otsekohesed inimesed. Hitechi tiimis on üks eesmärk - võita. Selle nimel ka töötatakse," tutvustas Aron Vikerraadiole enda uut võistkonda.

Aron ütles, et meeskond ei ole talle otseseid ootusi seadnud, kuid need ei oleks kõrgemad kui tema isiklikud eesmärgid. "Kokkuvõttes on minu eesmärk õppida ja areneda võimalikult kiiresti, et eesotsas kõrgemate positsioonide peale võidelda. Anda endast parim," ütles ta. "Ma ei taha tunda, et midagi jäi lauale. Et ma ei andnud endast parimat."

"Plaan on üldkokkuvõttes eesotsas lõpetada ja seda teha ei saa, kui autoga kiiresti ei harju. Eesmärk on hooaja alguse poole autoga ära harjuda ja keskel ja lõpus juba häid tulemusi kokku panna," lisas vormelipiloot.

Novembris sai Aron veel Tridenti meeskonnaga vormel-2 sarja hooaja viimase etapi kaasa teha. "Kõigepealt oli suur au see etapp kaasa teha. Seda ei juhtu tihti, et sõitjal on võimalus sõita nii vormel-2 kui vormel-3 sarjas ühel aastal. Aga selline võimalus meil tekkis ja ei tahtnud seda kindlasti käest lasta," ütles vormelipiloot Vikerraadiole.

"Vormel-2 sarjal on tegelikult päris palju asju juures. Võrreldes vormel-3 sarjaga on seal boksipeatused ja rehvisegud. Neid erinevaid faktoreid tuleb päris palju juurde," lisas ta. "Eks alati saab neid harjutada, aga see pole kunagi sama, kui see esimene võistlus. Tänu sellele, et sain see aasta viimase etapi kaasa teha, on see esimese etapp hirm kadunud. Loodetavasti olen järgmisel aastal esimesel etapil teistest sammu ees"

Hooaja lõpp möödus eestlasest vormelimehe jaoks aga vägagi tormiliselt - mõne nädala jooksul tegi ta kaasa vormel-3 etapi Macaus, siis vormel-2 sarja debüüdi ning sõlmis veel kolmanda meeskonnaga lepingu.

"Selle aasta viimased paar nädalat olid päris segased /.../ Kolme nädala jooksul pidin töötama kolme erineva tiimiga ja kindlasti ei olnud see lihtne. Selgelt oli näha, kuidas erinevad tiimid erineval moel töötavad. Ja kuidas peab vastavalt tiimile lähenema," ütles ta.