Paul Aron istub Monzas rooli taha: saab olema toimekas nädalalõpp

Teist hooaega Alpine'i varusõitjana ametis olev Aron on tänavu osalenud kolmel vabatreeningul. Seejuures kahel esimesel ehk Barcelonas ja Austrias oli ta Audi roolis, Hungaroringil aga Alpine'is.

Monza ringrajal saab ta F1 karjääri üheksanda vabatreeningu võimaluse, sest eelmisel hooajal osales ta kokku viiel treeningul: kaks korda Kick Sauberi võistkonnas ja kolm korda Alpine'is.

Ka mullu oli ta Monzas Alpine'i roolis kohal, aga näitas siis sessiooni kõige kehvemat parimat ringiaega, kaotades ainsana Lewis Hamiltonile enam kui kahe sekundiga.

Kui eelmisel korral Budapestis istus Aron argentiinlase Franco Colapinto vormelisse, siis nüüd peab talle ruumi tegema võistkonna esisõitja Pierre Gasly.

"Ootan sel nädalavahetusel meeskonna esimest vabatreeningut põnevusega," lausus Aron Alpine'i teate vahendusel. "Olen meeskonnale tänulik, et nad andsid mulle võimaluse nii ruttu taas rooli taha saada."

"Jäin oma Budapesti sessiooniga väga rahule ja loodan siit edasi minna, eriti aidata meeskonda meie uuenduspaketiga, millega olen simulaatoris sõitnud."

"See saab olema toimekas nädalalõpp, sest olen reede õhtul Enstone'is simulaatoris, et aidata meeskonnal enne laupäevast naasmist seadistust veelgi lihvida," jätkas eestlane. "Annan endast kõik, et loodetavasti aidata kaasa meeskonna edukale nädalalõpule."