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Konflikt Lähis-Idas võib F1-sarja taas Malaisiasse viia

Vormelisport
Max Verstappen võitis 2017. aastal Malaisia GP
Max Verstappen võitis 2017. aastal Malaisia GP Autor/allikas: SCANPIX/AP
Vormelisport

Vormel-1 MM-sari jättis hooaja alguses turvakaalutlustel ära Bahreini ja Saudi Araabia GP, kuid kaalub nüüd nendele käivaks hooajaks asendusi.

F1-sari teatas märtsi keskel, pärast USA ja Iisraeli rünnakut Iraanile, et hooaja neljas ja viies etapp ehk Bahreini ja Saudi Araabia GP jäävad sel hooajal ära. Kuigi neile etappidele otsiti asendusi juba siis, lootis MM-sari siiski Bahreini väisata, kuid taas ägenenud konflikti tõttu ei ole see võimalik.

Reuters kirjutas, et sari kaalub teisi asendusi ning tõsiseks variandiks on kerkinud viimati 2017. aastal kuninglikku vormelisarja võõrustanud Malaisia GP, kelle spordiminister Mohammed Taufiq Johari kinnitas MM-sarja huvi. Malaisia on püsinud MotoGP kalendris ning üritanud samal ajal murda uuesti ka vormelikalendrisse. Lisaks Malaisiale võidakse üheks asendusetapiks olla Portugali GP, mis on niigi järgmisest hooajast jälle F1 kalendris.

Sel nädalavahetusel sõidetakse Ungaris, misjärel läheb sari kuni augusti lõpuni suvepausile. Reuters kirjutas, et rahvusvaheline autoliit (FIA) otsustab sel nädalavahetusel, kas kolida kereautode sarjas Bahreini ja Katari etapid Euroopasse. Tõenäoliselt teeb vormelisari pärast seda ka oma otsuse.

Reedel peetakse Hungaroringil kaks vabatreeningut, millest ühes osaleb ka eestlane Paul Aron.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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