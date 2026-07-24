Konflikt Lähis-Idas võib F1-sarja taas Malaisiasse viia

F1-sari teatas märtsi keskel, pärast USA ja Iisraeli rünnakut Iraanile, et hooaja neljas ja viies etapp ehk Bahreini ja Saudi Araabia GP jäävad sel hooajal ära. Kuigi neile etappidele otsiti asendusi juba siis, lootis MM-sari siiski Bahreini väisata, kuid taas ägenenud konflikti tõttu ei ole see võimalik.

Reuters kirjutas, et sari kaalub teisi asendusi ning tõsiseks variandiks on kerkinud viimati 2017. aastal kuninglikku vormelisarja võõrustanud Malaisia GP, kelle spordiminister Mohammed Taufiq Johari kinnitas MM-sarja huvi. Malaisia on püsinud MotoGP kalendris ning üritanud samal ajal murda uuesti ka vormelikalendrisse. Lisaks Malaisiale võidakse üheks asendusetapiks olla Portugali GP, mis on niigi järgmisest hooajast jälle F1 kalendris.

Sel nädalavahetusel sõidetakse Ungaris, misjärel läheb sari kuni augusti lõpuni suvepausile. Reuters kirjutas, et rahvusvaheline autoliit (FIA) otsustab sel nädalavahetusel, kas kolida kereautode sarjas Bahreini ja Katari etapid Euroopasse. Tõenäoliselt teeb vormelisari pärast seda ka oma otsuse.

Reedel peetakse Hungaroringil kaks vabatreeningut, millest ühes osaleb ka eestlane Paul Aron.