Alonso Belgia GP eel: loodan, et jõuan MM-i finaaliks koju

Aston Martini võistkonnal ei ole olnud hea hooaeg: Alonso on kogunud üheksa GP-ga vaid ühe punkti ning on MM-sarja üldarvestuses 18. kohal, tiimikaaslane Lance Stroll ei ole saanud kirja ühtegi punkti ja on pidanud viis sõitu katkestama.

Pärast Belgia GP-d teeb Aston Martin oma autodele kereuuenduse ning lähiajal loodetakse ka mootorit vahetada, kuid 44-aastane Alonso tõdes, et tiim ei oota tuleval nädalavahetusel suuri tulemusi.

"Peamine eesmärk on jõuda pühapäeval piisavalt vara koju, et saaks jalgpalli MM-i finaali vaadata," ütles hispaanlane.

Viimane kord, kui vormel-1 MM-sarja GP ja jalgpalli MM-finaal toimusid ühel päeval, oli 16 aastat tagasi. Toona mängis finaalis ei keegi muu kui Hispaania, kes alistas Lõuna-Aafrika Vabariigis otsustavas mängus Hollandi 1:0. Alonso sõit 2010. aasta Briti GP-l küll ebaõnnestus, aga hooaja lõpuks oli ta üldarvestuses teine. "Seekord tuleb veidi erinev, ootused on palju madalamad," ütles 44-aastane vormelipiloot.

Argentina piloot Franco Colapinto (Alpine) hoiab 18 punktiga üldarvestuses 13. kohta ning rääkis samuti Belgia mõõduvõtu eel, et tahab mängu vaadata. "Ma olen kindlasti finaali pärast rohkem närvis," ütles ta. "Poolfinaal Inglismaaga oli lõbus, aga piinlemist oli palju. Aga sa pole argentiinlane, kui sellega toime ei tule. See oli üks pikk õhtu, aga väga lõbus õhtu."

Belgia GP kvalifikatsioon peetakse laupäeva õhtupoolikul, põhisõit saab alguse pühapäeval kell 16. Jalgpalli MM-finaal algab kell 22, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne pool tundi varem.