Gasly saab esimest korda esikohalt startida

Gasly näitas kõigis kolmes sessioonis head minekut ning oli otsustava sessiooni lõpus kolmas, kuid tegi suurepärase viimase ringi ning napsas sellega võidu. Prantslase parimaks ajaks jäi 1.21,786, mis oli George Russellist (Mercedes) vaid 0,060 sekundit kiirem.

30-aastane Gasly on saavutanud oma karjääris ühe võidu ja tegi seda just Monza ringarajal, 2020. aastal. Ta pole ühtegi põhisõitu esimeselt kohalt alustanud, ühe korra on ta lähte saanud teiselt kohalt. Lisaks on see ka Alpine'i võistkonna jaoks esimene kvalifikatsiooni võit.

"Ma olen seda oodanud!" hüüdis prantslane. "Tundsin, et see oli kiire ring. Olen väga õnnelik, olen seda üheksa aastat jahtinud. Sain Monza ringrajal oma esimese võidu ja nüüd esimese pole position'i. See on üks eriline rada!"

Teisest reast saavad lähte Oscar Piastri (McLaren; +0,180) ning Charles Leclerc (Ferrari; +0,218). Nende selja tagant stardivad Lewis Hamilton (Ferrari; +0,225) ning Max Verstappen (Red Bull; +0,284). MM-sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes; +0,307) stardib seitsmendalt kohalt, esimese kümne seas on veel Franco Colapinto (Alpine; +0,434), Lando Norris (McLaren; +0,470) ja Arvid Lindblad (Racing Bulls; +0,500).

Itaalia GP põhisõit algab pühapäeval kell 16.