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Aron osaleb Ungari GP vabatreeningul

Vormelisport
Paul Aron
Paul Aron Autor/allikas: SCANPIX/Hasan Bratic/SIPA
Vormelisport

Eesti vormelisõitja Paul Aron osaleb sel nädalavahetusel Ungaris toimuval GP-etapil Alpine'i vormel-1 meeskonna eest vabatreeningul.

Alpine kinnitas, et 21-aastane eestlane osaleb Hungaroringil reedesel esimesel vabatreeningul, asendades sessiooniks Franco Colapintot, vahendab Autosport.ee.

Aron täidab sellega Alpine'i hooaja esimese kohustusliku noorsõitja vabatreeningu ning pääseb esimest korda tänavu A526 rooli ametlikul GP-nädalavahetusel. Seni on ta kogu hooaja vältel panustanud meeskonna töösse peamiselt Enstone'i tehases simulaatoris.

"Ootan väga võimalust A526 rooli istuda. Olen terve aasta selle autoga Enstone'is simulaatoris töötanud ning nüüd saan lõpuks ka päris rajal sõita. See annab mulle väärtusliku kogemuse ja võimaluse autot vahetult tunnetada," ütles Aron meeskonna eelvaates.

Eestlane meenutas, et mullu jättis ta Alpine'iga vabatreeningutel endast hea mulje ning soovib nüüd sellele tugeva esitusega järje teha. "Mullu õnnestusid mul kolm vabatreeningut väga hästi. Soovin nendele kogemustele edasi ehitada ning aidata meeskonda nädalavahetuse jooksul nii palju kui võimalik," lisas ta.

Ungari Grand Prix on vormel 1 hooaja 11. etapp ning viimane võistlus enne traditsioonilist suvepausi. Aron on tänavu osalenud kahel vabatreeningul Audi vormel 1 tiimi värvides.

Toimetaja: Anders Nõmm

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